2. Liga: Kiel zerschmettert letzte Lautern-Träume

SID 17.04.2026 • 20:23 Uhr Die Kieler verschaffen sich Luft im Abstiegskampf. Kaiserslautern bleibt wohl weiter Zweitligist.

Holstein Kiel hat dank eines furiosen Auftritts einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt in der 2. Bundesliga gemacht.

Die Mannschaft von Trainer Tim Walter gewann zum Auftakt des 30. Spieltags mit 3:0 (3:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern, der seine letzten Resthoffnungen auf den Aufstieg wohl endgültig aufgeben muss.

Kiel lässt Lautern abblitzen

Umut Tohumcu (16.) erzielte mit einem sehenswerten Distanzschuss die Führung für die wie entfesselt aufspielenden Kieler, Phil Harres (38.) und David Zec (40.) erhöhten noch vor der Pause. Die Norddeutschen verschafften sich mit dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen im Abstiegskampf weiter Luft, vorerst beträgt der Vorsprung auf Platz 16 fünf Punkte. Die Lauterer bleiben Siebter, der Rückstand auf Relegationsplatz drei beträgt neun Zähler.