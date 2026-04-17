2. Liga: Kiel zerschmettert letzte Lautern-Träume

Holstein Kiel hat dank eines furiosen Auftritts einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt in der 2. Bundesliga gemacht.
Kiel zerschmettert letzte Lautern-Träume
Die Mannschaft von Trainer Tim Walter gewann zum Auftakt des 30. Spieltags mit 3:0 (3:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern, der seine letzten Resthoffnungen auf den Aufstieg wohl endgültig aufgeben muss.
Kiel lässt Lautern abblitzen
Umut Tohumcu (16.) erzielte mit einem sehenswerten Distanzschuss die Führung für die wie entfesselt aufspielenden Kieler, Phil Harres (38.) und David Zec (40.) erhöhten noch vor der Pause. Die Norddeutschen verschafften sich mit dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen im Abstiegskampf weiter Luft, vorerst beträgt der Vorsprung auf Platz 16 fünf Punkte. Die Lauterer bleiben Siebter, der Rückstand auf Relegationsplatz drei beträgt neun Zähler.
Die Roten Teufel erwischten den besseren Start in die Partie. Naatan Skyttä (4.) und Marlon Ritter (10.) verpassten die Führung aus aussichtsreicher Position. Diese besorgte Tohumcu für Kiel, die Leihgabe der TSG Hoffenheim traf traumhaft aus rund 22 Metern mit Hilfe des Innenpfostens. Kiel war nun klar überlegen. Auch nach der Pause fand Lautern keinen Weg mehr zurück ins Spiel.
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