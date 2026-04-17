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2. Liga: Kiel zerschmettert letzte Lautern-Träume

Kiel zerschmettert letzte Lautern-Träume

Die Kieler verschaffen sich Luft im Abstiegskampf. Kaiserslautern bleibt wohl weiter Zweitligist.
Fussball 2. Bundesliga, Holstein Kiel - 1.FC Kaiserslautern 17.04.2026, 2. Bundesliga, Holstein Kiel - 1.FC Kaiserslautern v.l. Marlon Ritter (1. FC Kaiserslautern) Enttäuscht, traurig, frustriert, ratlos, (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI-VIDEO) Kiel Holstein-Stadion Schleswig-Holstein Deutschland (DEU) *** Soccer 2 Bundesliga, Holstein Kiel 1 FC Kaiserslautern 17 04 2026, 2 Bundesliga, Holstein Kiel 1 FC Kaiserslautern v l Marlon Ritter 1 FC Kaiserslautern Disappointed, sad, frustrated, helpless, DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI VIDEO Kiel Holstein Stadion Schleswig Holstein Germany DEU Copyright: xStevenxMohrx
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© IMAGO/SNS UG
SID
Die Kieler verschaffen sich Luft im Abstiegskampf. Kaiserslautern bleibt wohl weiter Zweitligist.

Holstein Kiel hat dank eines furiosen Auftritts einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt in der 2. Bundesliga gemacht.

Die Mannschaft von Trainer Tim Walter gewann zum Auftakt des 30. Spieltags mit 3:0 (3:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern, der seine letzten Resthoffnungen auf den Aufstieg wohl endgültig aufgeben muss.

Kiel lässt Lautern abblitzen

Umut Tohumcu (16.) erzielte mit einem sehenswerten Distanzschuss die Führung für die wie entfesselt aufspielenden Kieler, Phil Harres (38.) und David Zec (40.) erhöhten noch vor der Pause. Die Norddeutschen verschafften sich mit dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen im Abstiegskampf weiter Luft, vorerst beträgt der Vorsprung auf Platz 16 fünf Punkte. Die Lauterer bleiben Siebter, der Rückstand auf Relegationsplatz drei beträgt neun Zähler.

Die Roten Teufel erwischten den besseren Start in die Partie. Naatan Skyttä (4.) und Marlon Ritter (10.) verpassten die Führung aus aussichtsreicher Position. Diese besorgte Tohumcu für Kiel, die Leihgabe der TSG Hoffenheim traf traumhaft aus rund 22 Metern mit Hilfe des Innenpfostens. Kiel war nun klar überlegen. Auch nach der Pause fand Lautern keinen Weg mehr zurück ins Spiel.

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