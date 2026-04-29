KSC: Dritter Kreuzbandriss bei Ambrosius

SID 29.04.2026 • 21:22 Uhr Innenverteidiger Stephan Ambrosius hat mitgeteilt, dass er sich zum dritten Mal in seiner Karriere das Kreuzband gerissen hat.

Stephan Ambrosius hat sich zum dritten Mal in seiner Fußballkarriere einen Kreuzbandriss zugezogen. Das gaben der Innenverteidiger und der Karlsruher SC am Mittwoch bekannt. Der 27-Jährige ist derzeit vom Schweizer Klub FC St. Gallen an den Zweitligisten ausgeliehen.

„Manchmal stellt uns das Leben vor Prüfungen, die wir nicht verstehen“, schrieb Ambrosius bei Instagram, „es ist ein schwerer Moment für mich, aber ich vertraue darauf, dass alles einen Sinn hat und Teil von Gottes Plan ist.“ Er werde zurückkommen.

Ambrosius hatte zwei Kreuzbandrisse beim HSV

Ambrosius hatte sich am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen Hannover 96 (1:3) verletzt. Der KSC, der Profi und St. Gallen haben sich laut Mitteilung darauf verständigt, „dem Knie erstmal die nötige Ruhe zu geben, ehe über eine mögliche Operation entschieden wird“.