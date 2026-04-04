Magdeburg beendet schwarze Heimserie

SID 04.04.2026 • 14:54 Uhr Die Magdeburger verlassen die Abstiegsplätze. Bochum wartet seit mehr als vier Monaten auf einen Erfolg in der Fremde.

Der 1. FC Magdeburg hat seine schwarze Heimserie in der 2. Fußball-Bundesliga furios beendet. Die Mannschaft von Trainer Petrik Sander feierte beim 4:1 (2:0) gegen den VfL Bochum den ersten Heimsieg seit dem 29. November und verließ damit zumindest vorerst die Abstiegsplätze.

Lubambo Musonda (7.), Baris Atik (44.) und Mateusz Zukowski (71./73.) erzielten die Treffer der Magdeburger, die zum dritten Mal in Folge ungeschlagen blieben. Bochum wartet seit mehr als vier Monaten auf einen Auswärtssieg, daran änderte auch das Tor von Philipp Hofmann (56.) nichts.

Den Gastgebern gelang der perfekte Start. Nach einer Flanke von Herbert Bockhorn köpfte Musonda zur Führung ein. Magdeburg hatte auch in der Folge viel Ballbesitz, Bochum blieb bis auf eine Ausnahme in der ersten Halbzeit offensiv harmlos.

Atik erhöht sehenswert für Magdeburg

Farid Alfa-Ruprecht scheiterte an Magdeburgs Torhüter Dominik Reimann (28.). Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Magdeburg sehenswert. Einen langen Pass von Marcus Mathisen verarbeitete Atik stark und traf dann mit dem Oberschenkel.