Klose beseitigt letzte Zweifel - und reagiert überrascht: "Ist es schon so weit?"

Maximilian Lotz 26.04.2026 • 16:33 Uhr Der 1. FC Nürnberg hat für die nächste Saison Planungssicherheit - auch wenn Trainer Miroslav Klose davon noch nichts wissen will. Gegner Magdeburg muss hingegen weiter zittern.

Die Glückwünsche zum gesicherten Klassenerhalt mit dem 1. FC Nürnberg wollte Trainer Miroslav Klose noch nicht entgegennehmen. „Ist es schon so weit?“, fragte Klose nach dem 1:0 (1:0)-Sieg gegen den 1. FC Magdeburg, durch den der Club nun 41 Punkte auf dem Konto hat.

„Und die anderen? 33!“, fügte Klose mit Blick auf den nun auf Relegationsrang 16 abgerutschten FCM hinzu. Aufgrund der direkten Duelle im Tabellenkeller ist der Klassenerhalt der Franken aber auch rechnerisch fix.

„Ich weiß, dass die noch untereinander spielen, es sind aber noch neun Punkte zu vergeben“, warnte Klose dennoch – und wollte auch von einem Ausblick auf die neue Saison noch nichts hören: „Nach so einem Spiel über die neue Saison zu sprechen, ist wirklich schwierig. Wir haben einen Plan, aber lass uns das Ding erstmal zu Ende spielen.“

Matchwinner im Duell mit Magdeburg war Rafael Lubach (45.+2), der dem Club den ersten Dreier nach zuvor drei sieglosen Spielen in Folge bescherte. „Heute haben wir genau das gebraucht, für uns selbst, für die Zuschauer, dass wir einfach mal so die Null verteidigen. Es hat sich in den letzten Spielen so ein bisschen in den Köpfen festgesetzt, dass wir das nicht können. Heute konnten wir es und haben es bewiesen“, sagte Klose.

Magdeburg bangt um Klassenerhalt

Fortuna Düsseldorf und Eintracht Braunschweig hatten Magdeburg mit ihren Siegen am Freitag unter Druck gesetzt, die Mannschaft von Trainer Petrik Sander konnte nicht nachziehen.

Der Traditionsklub zeigte einen durchaus leidenschaftlichen Auftritt, Nürnberg präsentierte sich in den entscheidenden Momenten allerdings etwas entschlossener. Auch die Schlussoffensive der Magdeburger brachte nichts mehr ein.

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