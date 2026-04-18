Abstiegssorgen bei Fortuna Düsseldorf immer größer

SID 18.04.2026 • 14:53 Uhr Fortuna Düsseldorf verliert beim Debüt des neuen Trainers Alexander Ende. Nach der Niederlage sieht es im Abstiegskampf immer dramatischer aus.

Der Neuanfang unter Alexander Ende ist für Fortuna Düsseldorf mächtig in die Hose gegangen. Beim Debüt des neuen Trainer verloren die Düsseldorfer nach ganz schwacher Leistung 0:2 (0:2) beim 1. FC Magdeburg, die Lage im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga spitzt sich nach der fünften Niederlage in Folge dramatisch zu.

Sechs Tage nach der Trennung von Markus Anfang kassierten die völlig unsortierten Fortunen in einer schlimmen Anfangsphase Gegentreffer von Laurin Ulrich (2.) und Mateusz Zukowski (16.).

Düsseldorf rutschte auf Platz 15 ab und könnte im schlimmsten Fall am Sonntag Tabellenletzter werden. Magdeburg kletterte mit drei Siegen aus den letzten vier Spielen an Fortuna vorbei auf Rang 13.

2. Bundesliga: Fortuna speziell in der Anfangsphase überfordert

Die nach den Verletzungen aus dem Kiel-Spiel (1:2), nach dem für Anfang Schluss war, noch dünner besetzten Düsseldorfer waren in den ersten Minuten völlig überfordert. In die defensive Unordnung der Gäste hinein schloss Ulrich zur Führung ab, kurz darauf rettete Fortunas Torwart Florian Kastenmeier in höchster Not gegen Alexander Nollenberger (4.).