Mislintat vermeidet Bekenntnis: Zweitliga-Trainer wackelt bedenklich

Moritz Pleßmann , Julius Schamburg 10.04.2026 • 21:50 Uhr Die Krise bei Fortuna Düsseldorf verschärft sich immer mehr. Nach der vierten Pleite in Folge wird die Lage für Markus Anfang immer bedrohlicher. Zu allem Überfluss verletzen sich gleich mehrere Rheinländer.

Fortuna Düsseldorf rutscht immer tiefer in den Abstiegsstrudel der 2. Bundesliga. Durch das 1:2 (0:0) im Kellerduell mit Holstein Kiel verloren die Rheinländer am Freitagabend das vierte Spiel in Folge und verpassten erneut einen Befreiungsschlag. Trainer Markus Anfang wackelt bedenklich.

Die Kieler verschafften sich dank der Treffer von Phil Harres (51.) und Ivan Nekic (80.) etwas Luft und zogen in der Tabelle an Düsseldorf vorbei. Im schlechtesten Fall könnte die Fortuna, die lediglich durch Cedric Itten (71.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich gekommen war, am Wochenende auf einen Abstiegsplatz stürzen. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz sowie Abstiegsrang 17 beträgt zwei Zähler.

War es das für Anfang?

„Es gibt nichts zu entschuldigen, da kann man nichts mehr schönreden. Das ist einfach sch****. Wir müssen den Helm aufziehen und da gemeinsam durch“, sagte Torhüter Florian Kastenmeier bei Sky.

Die neuerliche Niederlage könnte auch das Aus von Anfang bedeuten. Die Bild berichtete im Vorfeld gar schon von einem Endspiel für den 51-Jährigen. Anfang ergänzte, dass er zur Frage, ob er trotz der Negativserie Trainer bleiben dürfe, nur „wenig“ sagen könne.

2. Bundesliga: Mislintat ohne klares Bekenntnis

Auch Sportvorstand Sven Mislintat wollte bei Sky keinen Einblick in die mögliche Anfang-Zukunft geben: „Ich bin kein Freund davon, irgendwelche Statements zu machen. Ich finde es eine ganz schwierige Situation, das müssen wir schon festhalten. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Abläufe kommen, die wir nicht mehr korrigieren können. Es ist ganz wichtig, dass wir jeden Stein umdrehen.“ Ein Bekenntnis sieht anders aus.

Neben den drei Punkten verloren die Düsseldorfer obendrein noch drei Spieler verletzungsbedingt. Christian Rasmussen musste bereits nach 15 Minuten vom Feld, Luca Raimund nach einer gespielten Stunde. Besonders hart dürfte der Verlust von Florent Muslija sein, der sich das Knie böse vertreten hatte und humpelnd rausmusste. Der Verdacht einer schweren Knieverletzung liegt nahe.

„Wir hoffen, dass wir bei Chris (Rasmussen, d. Red.) und Flo Muslija keine Diagnose bekommen, die Horror ist und Saisonaus bedeuten. Wenn man Flo hat raushumpeln sehen, dann befürchten wir, dass das MRT das morgen ergibt“, befürchtete auch Mislintat bei Sky eine schwerere Verletzung. „Ich hoffe für ihn, dass es nicht das Kreuzband ist. Das wäre eine Vollkatastrophe, nicht nur für uns, sondern auch für ihn als allererstes.“

Auch Sky-Experte Fabian Klos warnte vor dem Ernst der Lage: „Das ist eine viel zu gefährliche Situation, um nicht alles zu hinterfragen und jeden Stein umzudrehen“, sagte er im Gespräch mit Mislintat deutlich. Wie genau es weitergeht, ist dennoch weiter unklar.

Fortuna fordert vergeblich Elfmeter

Nach den Pleiten gegen Eintracht Braunschweig (0:1), Hertha BSC (2:5) und den 1. FC Kaiserslautern (0:3) hatten die Düsseldorfer ihre Fans dazu aufgerufen, in den Klubfarben Rot-Weiß ins Stadion zu kommen, um zu zeigen, „dass die gesamte Fortuna-Familie hinter der Mannschaft steht“. Dazu verzichtete der Verein nach Kritik auf ein Sondertrikot am Freitagabend.

In einer ausgeglichenen Partie forderte Düsseldorf zweimal vergeblich einen Strafstoß. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck ließ nach einem vermeintlichen Handspiel von Kiels Lasse Rosenboom (6.) und einem leichten Kontakt von Nekic an Fortuna-Profi Marin Ljubicic (25.) weiterlaufen. Kiel hatte zuvor eine frühe Verletzung von John Tolkin (7.) verkraften müssen.

Eine der wenigen Chancen nutzte Harres, als die Fortuna durch einen Kieler Konter überrascht wurde. Zu allem Überfluss verlor Düsseldorf auch noch Leistungsträger Florent Muslija mit einer Knieverletzung. Die Reaktion darauf stimmte: Itten glich aus der Drehung aus – und traf kurz darauf sogar noch den Pfosten (75.). Nekic machte es mit einem Abschluss ins lange Eck besser.