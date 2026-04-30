Muslic: Platzsturm ein "No-Go" - Dzeko zurück im Kader

SID 30.04.2026 • 14:36 Uhr Mit deutlichen Worten warnt der Coach der Schalker zur Vorsicht beim anstehenden Topspiel.

Mit klaren Ansagen hat Trainer Miron Muslic Schalke 04 auf das erste Matchballspiel um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga eingestimmt. Im königsblauen Schalke-Shirt im Retro-Look, einem „Weihnachtsgeschenk“ der Gelsenkirchener Ultras, das er mit „viel Stolz“ trug, widmete sich Muslic zunächst dem vieldiskutierten Thema Platzsturm.

„Es ist ein absolutes No-Go, dass der Platz gestürmt wird“, sagte der Coach vor dem Topspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (20.30 Uhr): „Ich gehe davon aus, dass alle Schalker sich daran halten und uns und den Verein mit dieser Aktion bestmöglich unterstützen.“

Schalke will Fans nicht auf dem Rasen sehen

Die Knappen könnten mit einem Sieg im Heimspiel vorzeitig die Rückkehr ins Oberhaus perfekt machen. Die Feierlichkeiten im Siegfall sollen aber im geordneten Rahmen ablaufen. „Wir hatten den überragenden Support über die ganze Saison – und den werden wir auch Samstagabend brauchen. Aber auf der Tribüne“, sagte Muslic und appellierte:

„Wir brauchen eure Unterstützung, aber wir brauchen auch eure Disziplin. Das Spielfeld, der Rasen, gehört den Spielern.“ In einer Mitteilung untermauerte der Verein, das Spiel stehe unter dem Motto: „Auf geht’s Schalke – aber nicht auf den Rasen!“ Das Betreten des Innenraums sei „zu jeder Zeit strengstens verboten“.

Auf dem Platz wird Routinier Edin Dzeko wieder mitwirken können. Der bosnische Nationalspieler, der wieder mit der Mannschaft trainierte und dabei das volle Programm absolvierte.