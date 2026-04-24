Schalke hofft auf baldige Dzeko-Rückkehr

SID 24.04.2026 • 15:33 Uhr Schalke 04 gastiert am Sonntag im Aufstiegskampf beim direkten Widersacher Paderborn. Trainer Muslic ist zuversichtlich. Zudem könnte Top-Star Edin Dzeko bald zurückkehren.

Trainer Miron Muslic von Schalke 04 hat sich vor dem Zweitliga-Topspiel beim SC Paderborn am Sonntag (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) zuversichtlich gezeigt, dass sein Team die vermeintlich letzte große Hürde im Aufstiegskampf meistern wird. „

Wir haben die letzten Monate Schweiß, Blut und Tränen investiert, um in diese Position zu kommen. Da kommst du jetzt nicht mit Leichtsinn, sondern über brutale Konstanz und die haben wir und genauso Paderborn“, sagte Muslic am Freitag.

Ein voraussichtlich letztes Mal verzichten muss Schalke dabei auf den verletzten Edin Dzeko. „Wir sind sehr zufrieden mit seinem Heilungsprozess“, teilte Muslic mit: „Er hat die erste Einheit mit Ball bereits gestern gehabt. Der Plan ist, dass Edin nächste Woche gegen Düsseldorf wieder in den Kader zurückkehrt.“

Der 40-jährige Bosnier hatte sich im entscheidenden WM-Playoff-Spiel Ende März gegen Italien eine Schulterverletzung zugezogen.

2. Bundesliga: Schalke will nächsten Schritt in Richtung Aufstieg gehen

Schalke sei auf den Topgegner dennoch bestens vorbereitet, versicherte Muslic, spricht aber von einer Partie auf Augenhöhe. Der Tabellenzweite sei in jeder Phase klar organisiert, könne das Spiel aber auch jederzeit mit seinen Einwechselspielern drehen: „Deshalb voller Respekt für Paderborn, aber wir werden uns da keine Sekunde verstecken.“