Nach Blitzstart: Dresden macht großen Schritt zum Klassenerhalt

SID 18.04.2026 • 14:53 Uhr Dynamo geht gegen den VfL Bochum schon in der fünften Minute in Führung.

Dynamo Dresden hat einen weiteren großen Schritt zum Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga gemacht. Eine Woche nach dem 2:0 beim 1. FC Nürnberg besiegten die Sachsen auch den VfL Bochum mit 2:0 (1:0) und vergrößerten den Abstand zum Relegationsplatz vorerst auf fünf Punkte.

Jason Ceka (5.) und Vincent Vermeij (58.) erzielten die Tore für das Team von Trainer Thomas Stamm. Für den Ex-Dresdner Uwe Rösler und den VfL war die Auswärtspleite ein Rückschlag nach dem 4:1 gegen Eintracht Braunschweig. Bochum liegt vier Spieltage vor Schluss nur noch einen Zähler vor Dresden.