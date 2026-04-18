Dynamo Dresden hat einen weiteren großen Schritt zum Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga gemacht. Eine Woche nach dem 2:0 beim 1. FC Nürnberg besiegten die Sachsen auch den VfL Bochum mit 2:0 (1:0) und vergrößerten den Abstand zum Relegationsplatz vorerst auf fünf Punkte.
Nach Blitzstart: Dresden macht großen Schritt zum Klassenerhalt
Dynamo geht gegen den VfL Bochum schon in der fünften Minute in Führung.
Dresden setzte sich gegen Bochum durch
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Jason Ceka (5.) und Vincent Vermeij (58.) erzielten die Tore für das Team von Trainer Thomas Stamm. Für den Ex-Dresdner Uwe Rösler und den VfL war die Auswärtspleite ein Rückschlag nach dem 4:1 gegen Eintracht Braunschweig. Bochum liegt vier Spieltage vor Schluss nur noch einen Zähler vor Dresden.
Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß – schon der erste Schuss saß. Nach einer Hereingabe von Ben Bobzien verpasste zwar Niklas Hauptmann am kurzen Pfosten den Ball, doch Ceka traf aus dem Rückraum. Auch nach der Pause präsentierte sich Dynamo effektiv: Nach einem weiteren Pass von Bobzien von der linken Seite lenkte Vermeij den Ball mit der Hacke über die Linie.