Nullnummer im Kellerduell: Kiel ideenlos gegen Münster

SID 05.04.2026 • 15:23 Uhr Gegen Preußen Münster kommt von Holstein Kiel kaum Offensives. Die Elf von Tim Walter verpasst den Sprung aus der Abstiegszone.

Holstein Kiel hat im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga wichtige Punkte liegen gelassen. Im Duell des Vorletzten mit dem Letzten kam das Team von Tim Walter gegen Preußen Münster nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste den Sprung aus der Abstiegszone. Dem Bundesliga-Absteiger droht weiter der Sturz in die Drittklassigkeit.

Derweil verzeichnete Münster beim Debüt von Trainer Alois Schwartz nach drei Niederlagen in Folge immerhin einen Punktgewinn. Seit 14 Spielen ist der SC Preußen sieglos.

2. Bundesliga: Kiel enttäuschte weitestgehend

In Kiel versuchte Schwartz, der löchrigen Defensive mit einer Fünferkette mehr Stabilität zu geben. Zunächst mit Erfolg: Ihre optische Überlegenheit setzten die Kieler kaum in Torchancen um. Das Spiel plätscherte dahin, einzig Phil Harres kam der Führung nahe (18.).