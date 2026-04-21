Paderborn im Aufstiegsrennen ohne Obermair

Der SC Paderborn muss im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga auf Raphael Obermair verzichten.
Rückschlag bei Schalke-Konkurrent
Der 30-Jährige Raphael Obermair fällt bis zum Saisonende aus.
Raphael Obermair (l.) im Spiel gegen Hannover
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Der 30 Jahre alte Außenbahnspieler zog sich im Topspiel bei Hannover 96 (1:1) einen Anriss der Achillessehne zu und fällt bis zum Saisonende aus. Obermair werde umgehend in die Reha starten, „um zur neuen Saison wieder einsatzbereit zu sein“, teilte der aktuelle Tabellenzweite mit.
Obermair war in Hannover zur Pause ausgewechselt worden. Der Nationalspieler der Philippinen hatte in dieser Saison in 28 von 30 Spielen in der Startelf des SCP gestanden.