Paderborn im Aufstiegsrennen ohne Obermair

SID 21.04.2026 • 13:00 Uhr Der 30-Jährige Raphael Obermair fällt bis zum Saisonende aus.

Der SC Paderborn muss im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga auf Raphael Obermair verzichten.

Der 30 Jahre alte Außenbahnspieler zog sich im Topspiel bei Hannover 96 (1:1) einen Anriss der Achillessehne zu und fällt bis zum Saisonende aus. Obermair werde umgehend in die Reha starten, „um zur neuen Saison wieder einsatzbereit zu sein“, teilte der aktuelle Tabellenzweite mit.