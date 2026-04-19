Rot für Super-Juwel bei Hertha-Dämpfer

Fußball-Zweitligist Hertha BSC muss nach dem nächsten Dämpfer wohl auch seine letzten Aufstiegshoffnungen begraben. Beim Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig kamen die Berliner am Samstag nur zu einem 1:1 (1:0). Vier Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf Relegationsrang drei sieben Punkte.
Juwel kassiert Rote Karte
Herthas Kapitän Fabian Reese (11.) traf für die Gäste per Nachschuss infolge eines Foulelfmeters, für Braunschweig war Max Marie (78.) erfolgreich. Hertha-Youngster Kennet Eichhorn (73.) sah wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte.
Schiedsrichter Patrick Alt hatte Eichhorns Grätsche zunächst nur mit Gelb bewertet. Nach VAR-Eingriff änderte er seine Entscheidung auf Rot.
Während es für Hertha bei zwölf noch zu vergebenden Zählern ganz schwer mit der Bundesliga-Rückkehr wird, stecken die Braunschweiger weiter im Abstiegskampf. In den vergangenen zehn Spielen gelang der Eintracht nur ein Sieg.
Hoffmann erweist Braunschweig Bärendienst
In Braunschweig investierten die Berliner zunächst etwas mehr, Braunschweig hielt jedoch achtbar dagegen. Eintracht-Torwart Ron-Thorben Hoffmann erwies seiner Mannschaft jedoch einen Bärendienst, als er Herthas Luca Schuler im Strafraum von den Beinen holte. Den fälligen Elfmeter von Reese parierte der Schlussmann, doch der Flügelstürmer verwandelte den zweiten Versuch.
Eine knappe Viertelstunde später vergab Reese (24.) aus kurzer Distanz die Großchance auf das 2:0. Hertha wurde nun immer zwingender. Erst prüfte der omnipräsente Reese (30.) Hoffmann aus spitzem Winkel, ehe Schuler (34.) lediglich Aluminium traf. In der Nachspielzeit hatte Braunschweigs Florian Flick den Ausgleich zweimal nach Ecken auf dem Fuß, scheiterte jedoch an Hertha-Keeper Tjark Ernst und Augenblicke danach an Reese.
Nach der Pause kamen die Gastgeber mutiger aus der Kabine, Hertha agierte defensiv zu anfällig. Nach einem Eckball rettete Ernst in größter Not gegen Lino Tempelmann (55.). In der Folge erspielten sich beide Teams beste Chancen. Schuler (60.) jagte den Ball nach einem Konter an die Latte, zwei Minuten später schoss Braunschweigs Jovan Mijatovic aus bester Position in die Arme von Ernst. Mit Beginn der Schlussphase flog Eichhorn nach einer harten Grätsche gegen Flick vom Platz. Und dann traf Marie.