Rot für Super-Juwel bei Hertha-Dämpfer

SID 19.04.2026 • 15:28 Uhr Hertha BSC patzt beim Abstiegskandidaten. Kennet Eichhorn fliegt nach VAR-Eingriff vom Platz.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC muss nach dem nächsten Dämpfer wohl auch seine letzten Aufstiegshoffnungen begraben. Beim Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig kamen die Berliner am Samstag nur zu einem 1:1 (1:0). Vier Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf Relegationsrang drei sieben Punkte.

Herthas Kapitän Fabian Reese (11.) traf für die Gäste per Nachschuss infolge eines Foulelfmeters, für Braunschweig war Max Marie (78.) erfolgreich. Hertha-Youngster Kennet Eichhorn (73.) sah wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte.

Schiedsrichter Patrick Alt hatte Eichhorns Grätsche zunächst nur mit Gelb bewertet. Nach VAR-Eingriff änderte er seine Entscheidung auf Rot.

Während es für Hertha bei zwölf noch zu vergebenden Zählern ganz schwer mit der Bundesliga-Rückkehr wird, stecken die Braunschweiger weiter im Abstiegskampf. In den vergangenen zehn Spielen gelang der Eintracht nur ein Sieg.

Hoffmann erweist Braunschweig Bärendienst

In Braunschweig investierten die Berliner zunächst etwas mehr, Braunschweig hielt jedoch achtbar dagegen. Eintracht-Torwart Ron-Thorben Hoffmann erwies seiner Mannschaft jedoch einen Bärendienst, als er Herthas Luca Schuler im Strafraum von den Beinen holte. Den fälligen Elfmeter von Reese parierte der Schlussmann, doch der Flügelstürmer verwandelte den zweiten Versuch.

Eine knappe Viertelstunde später vergab Reese (24.) aus kurzer Distanz die Großchance auf das 2:0. Hertha wurde nun immer zwingender. Erst prüfte der omnipräsente Reese (30.) Hoffmann aus spitzem Winkel, ehe Schuler (34.) lediglich Aluminium traf. In der Nachspielzeit hatte Braunschweigs Florian Flick den Ausgleich zweimal nach Ecken auf dem Fuß, scheiterte jedoch an Hertha-Keeper Tjark Ernst und Augenblicke danach an Reese.