Schalke trauert um Klubikone Kreuz

Der siebenmalige deutsche Fußballmeister Schalke 04 trauert um Vereinsikone Manfred Kreuz. Der Meister von 1958, Ehrenspielführer und Mitglied des Ehrenpräsidiums ist im Alter von 90 Jahren gestorben.
Schalke trauert um Klubikone
Der frühere Kapitän und Meister von 1958, Manfred Kreuz, ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Königsblau trauert um eine Klubikone.
Bundesliga 1965/1966: Kreuz führt Schalke aufs Feld
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„Der FC Schalke 04 und die gesamte Vereinsfamilie werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“, hieß es im Nachruf des Spitzenreiters der 2. Liga.
Bundesliga: Kreuz führte Schalke als Kapitän an
Kreuz erzielte 1958 im Finale gegen den Hamburger SV den Treffer zum 3:0-Endstand. Es war die bislang letzte Meisterschaft der Königsblauen. Bis 1968 war Kreuz Kapitän der Schalker in der Bundesliga, dann beendete er seine aktive Karriere im Alter von 32 Jahren. Kreuz absolvierte 135 Oberligaspiele, sieben Partien um die Meisterschaft, zwölf Pokalspiele, vier Einsätze im Europapokal sowie 83 Bundesligaspiele für S04.