Schalke trauert um Klubikone Kreuz

SID 23.04.2026 • 10:07 Uhr Der frühere Kapitän und Meister von 1958, Manfred Kreuz, ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Königsblau trauert um eine Klubikone.

Der siebenmalige deutsche Fußballmeister Schalke 04 trauert um Vereinsikone Manfred Kreuz. Der Meister von 1958, Ehrenspielführer und Mitglied des Ehrenpräsidiums ist im Alter von 90 Jahren gestorben.

„Der FC Schalke 04 und die gesamte Vereinsfamilie werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“, hieß es im Nachruf des Spitzenreiters der 2. Liga.

Bundesliga: Kreuz führte Schalke als Kapitän an