"Wahnsinnstor" lässt Schalke weiter von der Bundesliga träumen

SPORT1 12.04.2026 • 15:28 Uhr Schalke 04 gewinnt trotz langer Unterzahl bei der SV Elversberg. Die Chancen auf einen Aufstieg steigen, auch weil ein Schalker artistisch netzt.

Schalke 04 darf im Saisonendspurt dank einer beeindruckenden Moral mehr denn je von einer Rückkehr in die Fußball-Bundesliga träumen. Mitverantwortlich war ein sehenswerter Fallrückzieher-Treffer von Soufiane El-Faouzi. „Ein Wahnsinnstor“, analysierte Sky-Experte Thorsten Mattuschka.

Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic gewann das Topspiel der 2. Liga bei der SV Elversberg trotz langer Unterzahl mit 2:1 (1:1) und festigte ihren Platz an der Tabellenspitze. Fünf Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang fünf Punkte.

Schalke: Sylla dreht die Partie

Luca Schnellbacher (4.) hatte den Relegationsteilnehmer des vergangenen Jahres früh in Führung gebracht, El-Faouzi (28.) glich für Schalke per Fallrückzieher aus. Nach einer bitteren Gelb-Roten Karte für Moussa Ndiaye (51.) drehte Moussa Sylla (56.) für zehn Schalker die Partie komplett. Elversberg musste durch die Niederlage Hannover 96 vorbeiziehen lassen und fiel auf den vierten Rang zurück.

In Elversberg musste Muslic umbauen, neben dem verletzten Torjäger Edin Dzeko fehlte unter anderem auch Kenan Karaman gesperrt. Den Fehlstart in die Partie hätte aber wohl auch der Kapitän nicht verhindern können. Bei einer Ecke war Schalke weit aufgerückt und lief in einen Konter, an dessen Ende Schnellbacher der Ball vor die Füße fiel.

Stattdessen fand S04 mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie und nutzte seine erste Drangphase zum Ausgleich, eine Flanke von Timo Becker nahm El-Faouzi artistisch aus der Luft. „Geiles Tor“, analysierte auch Muslic nach dem Spiel am Sky-Mikrofon. Auch Elversberg blieb in der Folge jedoch gefährlich, der nächste Rückschlag für Schalke folgte kurz nach der Pause.

Muslic: „Bitte hört doch auf“

Das Spitzenspiel war zunächst von Beginn an sehr zweikampfgeprägt. Beide Mannschaften führten die Duelle intensiv und körperbetont. Nicht verwunderlich also, dass Schiedsrichter Michael Bacher bereits nach sieben Zeigerumdrehungen die erste Gelbe Karte des Spiels zeigte, nachdem Schalkes Ndiaye dem Elversberger Petkov auf den Fuß stieg.

Kurz nach der Pause kam es dann zur Aufreger-Szene des Spiels. Erneut hießen die Protagonisten eines intensiven Zweikampfs Ndiaye und Petkov. Diesmal stieg allerdings der Elversberger auf den Fuß des Königsblauen. Schiedsrichter Michael Bacher entschied dennoch auf ein Foulspiel des Schalkers – und stellte diesen zum Unverständnis der Gäste vom Platz.

„Das ist eine super harte Entscheidung. Bitte hört doch auf. Ohne zu zucken gibt er Gelb. Das ist dunkelgelb für Petkov. Das ist nicht fifty-fifty, das ist eindeutig Gelb für Petkov“, befand Muslic nach der Partie.

Sylla sorgte jedoch für die bestmögliche Reaktion. Danach verteidigten die Gäste mit viel Leidenschaft.