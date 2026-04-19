Schalke träumt nach Tor-Spektakel vom Aufstieg

SID 19.04.2026 • 15:22 Uhr Nach drei Jahren Zweitliga-Fußball stehen die Königsblauen vor der Rückkehr in die Bundesliga.

Schalke 04 kann nach drei Jahren in der Zweitklassigkeit allmählich die Feier zur Rückkehr in die Bundesliga planen. 1058 Tage nach dem fünften Abstieg der Vereinsgeschichte machten die Königsblauen mit dem souveränen 4:1 (2:0) gegen den Tabellenletzten Preußen Münster den nächsten großen Schritt zum Wiederaufstieg.

Kapitän Kenan Karaman mit seinem 13. Saisontreffer (36.), ein Eigentor von Jannis Heuer (45.), Adil Aouchiche mit seinem Debüt-Treffer (50.) und Moussa Sylla (66.) sicherten der Mannschaft von Trainer Miron Muslic den elften Heimsieg der Saison. Für Münster traf Shin Yamada (82.).

Vier Runden vor Schluss wuchs nach dem zehnten Spiel in Folge ohne Niederlage der Schalker Vorsprung vor dem Relegationsplatz auf sechs Punkte. Bereits in zwei Wochen am 2. Mai gegen Fortuna Düsseldorf könnten die Gelsenkirchener den Aufstieg perfekt machen.

Schenk verhindert noch mehr Schalke-Tore

Schalke, wieder mit dem zuletzt gesperrten Karaman, aber weiter ohne die bosnischen WM-Fahrer Edin Dzeko und Nikola Katic, begann furios. Karaman (5.) und Soufiane El-Faouzi (10.) verfehlten mit Schüssen knapp das Tor. Dann rettete Preußen-Keeper Johannes Schenk bei Kopfbällen von Karaman (13.) und Timo Becker (14.) in höchster Not.

Danach verteidigte Münster konzentrierter, Schalke tat sich plötzlich schwer, Räume zu finden – bis Karaman nach Flanke von Dejan Ljubicic per Kopf zum 1:0 traf. Nach einer Ecke von Aouchiche lenkte Heuer den Ball mit dem Kopf ins eigene Tor. Beim 3:0 patzte der zuvor so starke Schenk. Dann legte auch noch Dzeko-Ersatz Sylla nach.

Schalke profitiert von Remis der Konkurrenz

Am Vorabend hatten die Verfolger Hannover 96 und SC Paderborn beim 1:1 (0:1) die Punkte geteilt – und sich anschließend gemeinsam geärgert. „Ein Punkt ist zu wenig für das, was wir heute geleistet haben“, befand SC-Kapitän Felix Götze bei Nitro, „das war auf jeden Fall unser bestes Auswärtsspiel.“ Götze selbst hatte die Gäste in Führung gebracht (40.), Benjamin Källman glich aus (78.).