Spektakuläres Comeback! Schalke vor Aufstieg

Maximilian Lotz 26.04.2026 • 15:24 Uhr Der SC Paderborn und Schalke 04 liefern sich im Topspiel der 2. Bundesliga einen spektakulären Schlagabtausch - mit dem besseren Ende für die Königsblauen.

Mit großer Moral hat sich der FC Schalke 04 den ersten Matchball im Kampf um den Aufstieg gesichert. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic wehrte in einem packenden Topspiel den Angriff des SC Paderborn auf die Tabellenführung ab und gewann nach 0:2-Rückstand mit 3:2 (2:2). Dejan Ljubicic war mit einem Doppelpack der Mann des Spiels.

Die Schalker bauten den Vorsprung auf den Tabellenzweiten SCP auf sechs Punkte aus und können am kommenden Samstag mit einem Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr) die Rückkehr in die Bundesliga perfekt machen. Sieben Punkte beträgt der Abstand auf Hannover 96 auf Rang drei.

Muslic: „Nächste Woche gehen wir noch mal All-In“

„Mich freut es für die Mannschaft, den Verein. Es ist richtig schön“, sagte Matchwinner Dejan Ljubicic bei Sky und richtete den Blick auf das Duell gegen Düsseldorf: „Wir werden alles geben, dass wir das Spiel vor unseren Fans gewinnen.“

Das sei „die Bühne, die wir verdienen“, meinte Coach Muslic: „Der Sieg heute geht in Ordnung. Aber wie er zustande gekommen ist, so war die ganze Saison, gespickt mit Millionen von kleinen Hindernissen.“ Und Muslic kündigte an: „Nächste Woche gehen wir noch mal All-In. Wir wollen diesen letzten Schritt am Samstagabend gemeinsam gehen.“

Paderborn ging zunächst durch zwei Kontertore in Führung. Laurin Curda (13.) traf sehenswert per Volley-Hammer aus fast 20 Metern. Stefano Marino (26.) legte für die Ostwestfalen nach.

Dzeko fiebert auf der Schalker Bank mit

Schalke meldete sich noch vor der Pause zurück. Nach dem Anschlusstreffer von Dejan Ljubicic (35.) glich Adil Aouchiche (40.) für die Königsblauen aus.

Im zweiten Durchgang war Schalke dem dritten Tor näher. Ljubicic (83.) erlöste die Gäste in der Schlussphase mit seinem zweiten Treffer des Tages.

„Wir freuen uns riesig auf diesen Kracher und haben bewiesen, dass wir in diesen Spielen bestehen können“, hatte Muslic vor der Begegnung betont. Und seine Mannschaft begann mit Offensivdrang.

Dzeko-Vertreter Sylla vergibt erste Chance

Beim wohl letzten Auftritt ohne Dzeko, der Starstürmer soll nach seiner Schulterverletzung gegen Düsseldorf in den Kader zurückkehren, vergab dessen Vertreter Moussa Sylla aus guter Position (5.). Besser machte es dann auf der anderen Seite Curda, der mit einem sehenswerten Volley das Heimteam in Führung brachte.

Der Treffer gab den Paderbornern Aufwind, und sie legten schnell nach: Nachdem Schalkes Keeper Loris Karius zunächst noch gegen Marino den zweiten Gegentreffer verhinderte (24.), war er kurz darauf beim fünften Saisontor des Italieners machtlos.

Schalke meldet sich eindrucksvoll zurück

Trotz des bitteren Verlaufs brachen die Gäste aber nicht auseinander, blieben ruhig – und kamen ihrerseits mit einem Doppelschlag noch vor der Pause zum Ausgleich. Erst erzielte Ljubicic den Anschlusstreffer, bevor Aouchiche nur fünf Minuten später zum 2:2 traf.

Nach der verrückten ersten Halbzeit flachte die Partie in Durchgang zwei deutlich ab. Beide Mannschaften wollten unbedingt den alles entscheidenden Fehler vermeiden, Torchancen blieben Mangelware – bis Ljubicic in der Schlussphase aus kurzer Distanz traf und den mitgereisten Schalker Anhang in Ekstase versetzte.

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