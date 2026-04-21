2. Liga: "Vereinslegende" verlässt Darmstadt

SID 21.04.2026 • 12:28 Uhr Darmstadt 98 gibt dem langjährigen Leistungsträger, Fabian Holland, keinen neuen Vertrag mehr.

Fabian Holland wird den Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 nach zwölf Jahren im Sommer verlassen. Wie die Lilien am Dienstag mitteilten, werde der auslaufende Vertrag des 35-Jährigen nicht noch einmal verlängert.

Darüber sei der Spieler „in einem gemeinsamen, vertrauensvollen Gespräch“ informiert worden. Da der Fokus im Saisonendspurt voll auf dem Aufstiegskampf liege, soll die Planung möglicher Abschiedsfeierlichkeiten erst zu einem späteren Zeitpunkt vorangetrieben werden.

Darmstadt: „Immer einen Platz in meinem Herzen behalten“

„Der Gedanke daran, dass die kommenden Wochen meine letzten beim SV 98 sein werden, ist natürlich kein leichter für mich. Doch gleichzeitig blicke ich mit einem breiten Lächeln auf die vergangenen zwölf Jahre und all die unvergesslichen Momente mit diesem Verein zurück“, sagte Holland: „Die Lilien sind meine Heimat geworden und der SV 98 wird immer einen Platz in meinem Herzen behalten.“ Bislang absolvierte er 316 Pflichtspiele für Darmstadt und liegt damit auf Rang vier der Vereinsrekordspieler.