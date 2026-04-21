2. Liga: "Vereinslegende" verlässt Darmstadt

Fabian Holland wird den Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 nach zwölf Jahren im Sommer verlassen. Wie die Lilien am Dienstag mitteilten, werde der auslaufende Vertrag des 35-Jährigen nicht noch einmal verlängert.
„Vereinslegende“ verlässt die Lilien
Darüber sei der Spieler „in einem gemeinsamen, vertrauensvollen Gespräch“ informiert worden. Da der Fokus im Saisonendspurt voll auf dem Aufstiegskampf liege, soll die Planung möglicher Abschiedsfeierlichkeiten erst zu einem späteren Zeitpunkt vorangetrieben werden.
Darmstadt: „Immer einen Platz in meinem Herzen behalten“
„Der Gedanke daran, dass die kommenden Wochen meine letzten beim SV 98 sein werden, ist natürlich kein leichter für mich. Doch gleichzeitig blicke ich mit einem breiten Lächeln auf die vergangenen zwölf Jahre und all die unvergesslichen Momente mit diesem Verein zurück“, sagte Holland: „Die Lilien sind meine Heimat geworden und der SV 98 wird immer einen Platz in meinem Herzen behalten.“ Bislang absolvierte er 316 Pflichtspiele für Darmstadt und liegt damit auf Rang vier der Vereinsrekordspieler.
Der Defensivallrounder war im Sommer 2015 aus seiner Heimat Berlin fest zu den Hessen gewechselt, in der Saison zuvor war er von der Hertha bereits an die Lilien ausgeliehen gewesen. Holland verlasse Darmstadt „als Vereinslegende“ und die Mannschaft verliere damit einen „unglaublichen Teamplayer mit einem tollen Charakter“, sagte Sportdirektor Paul Fernie. Er ziehe seinen „Hut vor dem Fußballer, aber noch mehr vor dem Menschen Fabian Holland“.