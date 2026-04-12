Irre Stürmer-Show in Liga 2: Paderborn träumt weiter

SPORT1 12.04.2026 • 15:28 Uhr Der SC Paderborn träumt weiter von der Bundesliga. Maßgeblich verantwortlich ist am Sonntag ein Viererpacker.

Viererpacker Filip Bilbija hat den Aufstiegskandidaten SC Paderborn bei einem wilden Schlagabtausch in der 2. Fußball-Bundesliga fast im Alleingang zum Sieg geführt.

Der 25-Jährige erzielte beim 4:3 (3:2) gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Magdeburg am Sonntag bereits in der ersten Halbzeit drei Treffer und sorgte in einem unterhaltsamen Duell der Gegensätze auch für den Schlusspunkt.

2. Liga: SCP verpasst Spitze

„Es war sehr besonders“, gestand der Viererpacker nach Abpfiff am Sky-Mikrofon. „Beim letzten Tor meinen Vater noch zu sehen, wie er jubelt, war sehr besonders“, gab der Mann des Tages einen Einblick in seine Gefühlswelt.

Für die Tabellenführung reichte die Glanzleistung Bilbijas durch den Sieg von Schalke 04 bei der SV Elversberg im Parallelspiel zwar nicht, mit 57 Punkten ist der SCP dem Tabellenführer auf Rang zwei aber dicht auf den Fersen. Die Magdeburger müssen im Tabellenkeller mit 30 Zählern auf dem Konto hingegen weiter um den Klassenerhalt bangen.

Immer wieder Bilbija

Bilbija, der nach seinem Jokereinsatz in der Vorwoche dieses Mal von Beginn an auf dem Platz stand, eröffnete das Torfestival der ersten Halbzeit in der 19. Minute. Anschließend hatte der Offensivspieler nach den Ausgleichstreffern von Lubambo Musonda (25.), Mateusz Zukowski (37.) und Laurin Ulrich (59.) immer die richtige Antwort parat (29./45.+2/78.).

Die Anfangsphase in Paderborn gehörte den Gästen. Nach einem Freistoß nutzte dann aber Bilbija mitten im Getümmel die Gelegenheit und brachte den FCP in Führung. Die Antwort der Magdeburger folgte wenig später – doch wieder schlug Bilbija nach einer Standardsituation zu. In der Folge ging es inklusive Treffern und weiteren Chancen auf beiden Seiten munter hin und her, beide Mannschaften schenkten sich nichts.