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2. Bundesliga: Das Restprogramm im Abstiegskampf

Das Restprogramm im Abstiegskampf

Im Tabellenkeller der 2. Bundesliga geht es eng zu. Vor dem letzten Spieltag kämpfen noch einige Vereine um den Klassenerhalt. SPORT1 verschafft ihnen einen Überblick.
Nach vier Niederlagen in Serie trennen sich Sven Mislintat und die Fortuna Düsseldorf von Cheftrainer Markus Anfang. Viele im Rheinland hätten als Ersatz an Friedhelm Funkel gedacht. Stattdessen wurde jedoch Alexander Ende verpflichtet, wodurch sich ein unfreiwilliges Wortspiel ergibt.
SID
Im Tabellenkeller der 2. Bundesliga geht es eng zu. Vor dem letzten Spieltag kämpfen noch einige Vereine um den Klassenerhalt. SPORT1 verschafft ihnen einen Überblick.

Der Abstiegskampf in der 2. Bundesliga könnte spannender kaum sein. Vor dem letzten Spieltag könnte selbst der Zwölftplatzierte noch in die Relegation rutschen.

Als erster Absteiger steht bislang Preußen Münster fest. Zwei Jahre nach dem Aufstieg tritt Münster damit wieder den Gang in die 3. Liga an. Ansonsten ist noch alles offen. SPORT1 gibt Ihnen einen Überblick über das Restprogramm der gefährdeten Teams.

2. Bundesliga: Das Restprogramm im Abstiegskampf

12. Platz: 1. FC Magdeburg (39 Punkte / 52:57)

1. FC Kaiserslautern (H)

13. Platz: Dynamo Dresden (38 Punkte / 52:52)

Holstein Kiel (H)

14. Platz: Eintracht Braunschweig (37 Punkte / 36:53)

Schalke 04 (A)

15. Platz: Fortuna Düsseldorf (37 Punkte / 33:50)

SpVgg Greuther Fürth (A)

16. Platz: Arminia Bielefeld (36 Punkte / 47:50)

Hertha BSC (H)

17. Platz: SpVgg Greuther Fürth (34 Punkte / 46:68)

Fortuna Düsseldorf (H)

Preußen Münster (30 Punkte) ist vor dem letzten Spieltag bereits sicher abgestiegen.

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