2. Bundesliga heute: Bielefeld - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.05.2026 • 10:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der SchücoArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am heutigen Samstag um 13:00 Uhr Schiedsrichter Tobias Stieler die Partie in der SchücoArena anpfeift, will der DSC Arminia Bielefeld eine eindrucksvolle Bilanz weiter ausbauen: Seit sieben Pflicht-Heimspielen sind die Ostwestfalen gegen den VfL Bochum unbesiegt (fünf Siege, zwei Remis). Die letzten vier Zweitliga-Duelle in Bielefeld gingen sämtlich an die Arminia – ein fünfter Heimsieg in Serie gegen denselben Gegner würde den eingestellten Vereinsrekord in der eingleisigen 2. Liga bedeuten.

Bielefeld – Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Trainer Michél Kniat kann sich derzeit auf die Gefährlichkeit seiner Mannschaft bei ruhenden Bällen verlassen: 26 Standardtore bedeuten ligaweit Spitze und sind nur einen Treffer vom Bielefelder Vereinsrekord (27 in der Saison 2016/17) entfernt. Linksfuß Tim Handwerker steuerte allein sieben Assists bei, davon fünf nach Standards – beides Bestwerte im Team. Zudem ist Bielefeld seit drei Heimspielen ungeschlagen (ein Sieg, zwei Remis), eine längere Serie gelang dem Klub in den vergangenen beiden Zweitliga-Spielzeiten nicht.

Röslers Bochumer mit Auswärtssorgen und Kartenflut

Auf der Gegenseite reist der VfL Bochum unter Coach Uwe Rösler als schwächstes Auswärtsteam der laufenden Saison (elf Punkte) an und wartet seit sieben Gastspielen auf einen Dreier (vier Remis, drei Niederlagen). Die Blau-Weißen müssen außerdem ihre Disziplin im Griff behalten: 92 Gelbe Karten sind der höchste Wert der Liga, nur Fortuna Köln kassierte 1999/2000 durchschnittlich mehr Verwarnungen pro Partie im Unterhaus.

Frühe Treffer und Torjäger im Fokus

Beide Teams verbindet in dieser Spielzeit ein auffälliges Muster in den Anfangsviertelstunden: Bochum markierte bereits elf Treffer in den ersten 15 Minuten – Ligaspitze gemeinsam mit Darmstadt –, während Bielefeld dort acht Gegentore zuließ. Besonders im Blickpunkt steht VfL-Stürmer Philipp Hofmann, der mit seinem jüngsten Doppelpack nun in vier Zweitliga-Begegnungen in Serie traf. Gegen die Arminia netzte er im Schnitt alle 87 Minuten (sechs Tore in 520 Minuten) – darunter das entscheidende 1:0 im Hinspiel.

Wird DSC Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird DSC gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen