2. Bundesliga heute: Bielefeld - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.05.2026 • 12:34 Uhr DSC Arminia Bielefeld empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der SchücoArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 17. Mai 2026, empfängt der DSC Arminia Bielefeld Hertha BSC zum Saisonfinale der 2. Bundesliga in der SchücoArena, Anstoß ist um 15:30 Uhr. Die Ostwestfalen gehen unter Trainer Michél Kniat als Tabellen-16. in den letzten Spieltag – eine Position, die in den vergangenen fünf Zweitliga-Spielzeiten trotz Niederlagen am Ende unverändert blieb.

Die Gäste aus der Hauptstadt reisen mit der Empfehlung von 28 Auswärtspunkten an; nur Hannover sammelte in der Fremde mehr Zähler. Für die Berliner ist es zugleich die drittbeste Auswärtsausbeute ihrer Zweitliga-Geschichte nach den Aufstiegssaisons 2012/13 und 2010/11.

Bielefeld – Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Hertha-Coach Stefan Leitl steht vor seinem 250. Einsatz an der Seitenlinie in Deutschlands zweithöchster Spielklasse (98 Siege, 75 Remis, 76 Niederlagen) und wird damit erst der 15. Trainer, der diese Marke erreicht. Leitl fühlt sich in Bielefeld bislang wohl: In drei Zweitliga-Gastspielen bei der Arminia blieb er ungeschlagen (ein Sieg mit Ingolstadt, ein Sieg mit Hannover, ein Remis mit Fürth).

Insgesamt gewann Bielefeld nur eines der letzten zwölf Pflichtduelle mit Hertha – ein 1:0-Erfolg im Januar 2021. In keinem dieser Begegnungen gelangen den Ostwestfalen mehr als ein Tor.

Standardkönige aus Ostwestfalen gegen anfällige Berliner Defensive

Arminia Bielefeld erzielte 27 seiner 47 Saisontreffer nach ruhenden Bällen – ein ligaweiter Bestwert und zugleich 57 Prozent aller Tore. Ein höherer Anteil gelang seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2006/07 nur RW Ahlen in der Saison 2009/10. Hertha BSC kassierte indes 37 Prozent seiner Gegentore nach Standards, was im Ligavergleich den vierthöchsten Wert darstellt.

Kommt die Arminia erneut über Ecken und Freistöße zum Erfolg, könnte das Schiedsrichter Konrad Oldhafer geleitete Duell vor ausverkaufter Kulisse eine besondere Dynamik erhalten.

Grodowskis Heimlauf trifft auf Reeses Scorerqualitäten und Berliner Ausfälle

Neun seiner zehn Saisontore erzielte Bielefelds Joel Grodowski im eigenen Stadion – mit 90 Prozent Heimtreffern die höchste Quote unter allen Zweitliga-Torjägern mit zweistelliger Ausbeute. Auf Berliner Seite steht Fabian Reese vor seiner 100. Torbeteiligung in der 2. Liga (derzeit 48 Tore, 51 Assists); seit seinem Debüt-Scorerpunkt 2018 gegen Bielefeld sammelte nur Karlsruhes Marvin Wanitzek mehr.

Zusätzlich bringt Hertha mit Kennet Eichhorn den jüngsten Torschützen der eingleisigen Zweitliga-Historie (16 Jahre, 287 Tage) mit. Verzichten müssen die Hauptstädter jedoch auf die gesperrten Offensivkräfte Josip Brekalo und Marten Winkler, die in der Rückrunde zusammen auf elf Scorerpunkte kamen.

Wird DSC Arminia Bielefeld gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen.

2. Bundesliga heute: Wo wird DSC gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel ist im TV und im Livestream bei Sky zu sehen.

2. Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen