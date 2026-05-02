2. Bundesliga heute: Braunschweig - Dresden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.05.2026 • 10:00 Uhr Eintracht Braunschweig empfängt heute die SG Dynamo Dresden. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Braunschweig geht mit einer eindrucksvollen Serie in das Heimspiel gegen die SG Dynamo Dresden: Seit vier Zweitligapartien ist die Eintracht gegen die Sachsen ungeschlagen (2 Siege, zwei Remis).

Insgesamt verlor Braunschweig nur zwei der bisherigen elf Duelle in Liga zwei (5 S, vier U) – gegen keinen aktuellen Zweitligisten ist der Punkteschnitt höher (1,7) und die Niederlagenquote niedriger (18 %). Diese Bilanz wollen die Niedersachsen am Samstag (ab 13 Uhr im LIVETICKER) im eigenen Eintracht-Stadion ausbauen.

Braunschweig – Dresden LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Während die Mannschaft von Trainer Lars Kornetka in der zweiten Saisonhälfte erst drei Siege und lediglich 14 Punkte einfuhr – nur Preußen Münster war schwächer –, präsentiert sich Dresden unter Coach Thomas Stamm in bestechender Form: 25 Zähler sammelten die Sachsen seit dem Jahreswechsel, ein vereinsinterner Bestwert, den zuvor nur das Team von 2004/05 erreicht hatte.

Drei Erfolge aus den letzten vier Partien (1 N) unterstreichen die Aufwärtskurve. Schon ein Punkt in Braunschweig würde den vorzeitigen Klassenerhalt bedeuten – das gelang Dynamo zuletzt 2018/19.

Statistik-Duell: Offensive Effektivität vs. Heimstärke

Dynamo baut offensiv auf Torjäger Vincent Vermeij, der beim 1:0 gegen Kaiserslautern seinen neunten Saisontreffer markierte und in der Rückrunde doppelt so oft traf wie vor der Winterpause (6 zu drei Tore). 59 % der Dresdner Treffer fallen vor der Pause – Liga-Bestwert, dicht gefolgt von Braunschweig (53 %).

Defensiv stellt Dresden zudem mit sechs „Zu-Null-Spielen“ in der Rückrunde die Bestmarke. Die Eintracht wiederum ist unter Lars Kornetka zu Hause noch ungeschlagen (1 S, zwei U), wartet jedoch auf mehr Durchschlagskraft: In sieben Partien unter dem neuen Coach gelangen lediglich sechs Tore, ligaweit der niedrigste Wert seit dem 26. Spieltag.

Personal, Sperren und Spielleitung

Braunschweig muss ohne Robin Heußer auskommen: Der Mittelfeldmann fehlt nach seiner fünften Gelben Karte, und in den drei Saisonspielen ohne ihn holte die Eintracht nur einen Punkt. In der Hinrunde hatte Heußer noch den 3:2-Siegtreffer von Patrick Nkoa gegen Dresden vorbereitet.

Bei den Gästen sind keine neuen Ausfälle zu beklagen, zusätzlich überzeugt Dynamo mit der ligaweit besten Zweikampfquote (51,9 %). Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Christian Dingert, der um 13:00 Uhr den Anpfiff im Eintracht-Stadion ertönen lässt.

Wird Eintracht Braunschweig gegen SG Dynamo Dresden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird EBS gegen SGD im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen