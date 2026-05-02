2. Bundesliga heute: Braunschweig - Dresden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Eintracht Braunschweig geht mit einer eindrucksvollen Serie in das Heimspiel gegen die SG Dynamo Dresden: Seit vier Zweitligapartien ist die Eintracht gegen die Sachsen ungeschlagen (2 Siege, zwei Remis).
Braunschweig gegen Dresden heute LIVE
Insgesamt verlor Braunschweig nur zwei der bisherigen elf Duelle in Liga zwei (5 S, vier U) – gegen keinen aktuellen Zweitligisten ist der Punkteschnitt höher (1,7) und die Niederlagenquote niedriger (18 %). Diese Bilanz wollen die Niedersachsen am Samstag (ab 13 Uhr im LIVETICKER) im eigenen Eintracht-Stadion ausbauen.
Braunschweig – Dresden LIVE im TV, Livestream, Ticker
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Während die Mannschaft von Trainer Lars Kornetka in der zweiten Saisonhälfte erst drei Siege und lediglich 14 Punkte einfuhr – nur Preußen Münster war schwächer –, präsentiert sich Dresden unter Coach Thomas Stamm in bestechender Form: 25 Zähler sammelten die Sachsen seit dem Jahreswechsel, ein vereinsinterner Bestwert, den zuvor nur das Team von 2004/05 erreicht hatte.
Drei Erfolge aus den letzten vier Partien (1 N) unterstreichen die Aufwärtskurve. Schon ein Punkt in Braunschweig würde den vorzeitigen Klassenerhalt bedeuten – das gelang Dynamo zuletzt 2018/19.
Statistik-Duell: Offensive Effektivität vs. Heimstärke
Dynamo baut offensiv auf Torjäger Vincent Vermeij, der beim 1:0 gegen Kaiserslautern seinen neunten Saisontreffer markierte und in der Rückrunde doppelt so oft traf wie vor der Winterpause (6 zu drei Tore). 59 % der Dresdner Treffer fallen vor der Pause – Liga-Bestwert, dicht gefolgt von Braunschweig (53 %).
Defensiv stellt Dresden zudem mit sechs „Zu-Null-Spielen“ in der Rückrunde die Bestmarke. Die Eintracht wiederum ist unter Lars Kornetka zu Hause noch ungeschlagen (1 S, zwei U), wartet jedoch auf mehr Durchschlagskraft: In sieben Partien unter dem neuen Coach gelangen lediglich sechs Tore, ligaweit der niedrigste Wert seit dem 26. Spieltag.
Personal, Sperren und Spielleitung
Braunschweig muss ohne Robin Heußer auskommen: Der Mittelfeldmann fehlt nach seiner fünften Gelben Karte, und in den drei Saisonspielen ohne ihn holte die Eintracht nur einen Punkt. In der Hinrunde hatte Heußer noch den 3:2-Siegtreffer von Patrick Nkoa gegen Dresden vorbereitet.
Bei den Gästen sind keine neuen Ausfälle zu beklagen, zusätzlich überzeugt Dynamo mit der ligaweit besten Zweikampfquote (51,9 %). Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Christian Dingert, der um 13:00 Uhr den Anpfiff im Eintracht-Stadion ertönen lässt.
Wird Eintracht Braunschweig gegen SG Dynamo Dresden heute im Free-TV übertragen?
Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.
2. Bundesliga heute: Wo wird EBS gegen SGD im TV & Stream übertragen?
Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.
2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen
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