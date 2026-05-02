2. Bundesliga heute: Darmstadt - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.05.2026 • 12:29 Uhr SV Darmstadt 98 empfängt heute SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 34. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der SV Darmstadt 98 am Sonntag, 17. Mai 2026, um 15:30 Uhr den SC Paderborn 07 im Merck-Stadion am Böllenfalltor. Auf der Darmstädter Bank steht seit dieser Saison Florian Kohfeldt, während bei den Ostwestfalen Ralf Kettemann die sportliche Verantwortung trägt.

Paderborn ist eines von drei Teams, das mit 59 Punkten auf dem Konto noch um den Aufstieg kämpft. Aufgrund der Tordifferenz hat der Fünftplatzierte aber die schlechteste Ausgangslage hinter der SV Elversberg und Hannover 96.

Darmstadt – Paderborn LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Florian Badstübner, der damit zum zweiten Mal in dieser Spielzeit ein Lilien-Heimspiel pfeift.

Der direkte Vergleich zeigt zwei völlig unterschiedliche Gesichter: Während Darmstadt aktuell erstmals seit dem Wiederaufstieg 2014 drei Zweitliga-Duelle in Serie gegen Paderborn nicht gewinnen konnte (ein Remis, zwei Niederlagen), liegt die Heimbilanz klar bei den Lilien.

Unter allen aktuellen Zweitligisten haben sie nur gegen den 1. FC Kaiserslautern eine höhere Siegquote als die 67 Prozent, die gegen Paderborn vor heimischer Kulisse zu Buche stehen. 2021/22 endete das letzte Saison-Heimspiel gegen den SCP gar mit einem deutlichen 3:0.

Formkurve und Tabellenkonstellation vor dem 34. Spieltag

Beide Teams gehen sieglos in die finale Runde: Darmstadt wartet seit acht Partien (vier Remis, vier Niederlagen) auf einen Dreier, Paderborn seit vier Begegnungen (zwei Remis, zwei Niederlagen).

Dennoch ist die Spitze eng beisammen: Erstmals in der Drei-Punkte-Ära liegen Tabellenzweiter, ‑dritter und ‑vierter punktgleich vor dem letzten Spieltag; der SCP rangiert aktuell auf Platz vier. Die Lilien stehen vor der Chance, zum neunten Mal in Folge ihr letztes Heimspiel einer Zweitliga-Saison zu gewinnen – eine Serie, die seit 2000/01 in dieser Konstanz ligaweit einmalig ist.

Torjäger-Duell Bilbija vs. Lidberg und statistische Besonderheiten

Mit Filip Bilbija (15 Saisontore) und Isac Lidberg (17 Saisontore) treffen zwei der gefährlichsten Angreifer der Liga aufeinander. Bilbijas Treffer brachten dem SCP bereits 18 Punkte – ein Spitzenwert, den nur Cedric Itten für Düsseldorf egalisieren konnte. In Paderborns Klubhistorie überbot bislang nur Nick Proschwitz 2011/12 die aktuelle Bilbija-Marke (17 Tore).

Lidberg wiederum ist der Lilien-Torjäger mit der zweitbesten Zweitliga-Ausbeute des Jahrtausends hinter Serdar Dursun (27 Treffer 2020/21) und überperformt seine Expected Goals um 4,4. Paderborn stellt mit durchschnittlich 24 Jahren die zweitjüngste Startelf der Saison, Darmstadt mit 27,2 Jahren die älteste. Beide Teams haben je 57 Saisontore erzielt – nur Aufsteiger SV Elversberg war offensiv noch gefährlicher.

Wird SV Darmstadt 98 gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird D98 gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Die Partie wird im TV und im Livestream von Sky übertragen.

2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen