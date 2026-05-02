2. Bundesliga heute: Dresden - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.05.2026 • 12:36 Uhr Die SG Dynamo Dresden empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

SG Dynamo Dresden wartet seit zehn Pflichtspielduellen auf einen Sieg gegen Holstein Kiel (2 Remis, acht Niederlagen) – die längste Negativserie der Sachsen gegen ein Team seit Einführung der 3. Liga 2009/10.

Dynamo muss noch um den Klassenerhalt zittern, nur zwei Punkte trennen den Klub vom Relegationsrang. Kiel kann bereits für die nächste Zweitliga-Saison planen.

Dresden – Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

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In den ersten neun Zweitliga-Begegnungen gegen Kiel holte Dresden lediglich einen Punkt bei 3:20 Toren. Neun Niederlagen in den ersten zehn Partien eines Duells hat in der eingleisigen 2. Bundesliga noch kein Team kassiert. Im Hinspiel dieser Saison setzten sich die Störche mit 2:1 durch.

Nach einer Hinrunde als Tabellenletzter (13 Punkte) sammelte Dynamo Dresden in der Rückrunde bereits 25 Zähler und liegt dort aktuell auf Rang vier. Ein weiterer Erfolg brächte die zweitbeste Zweitliga-Rückrunde des Vereins nach 2004/05 (31 Punkte).

Vier Siege aus den letzten fünf Heimspielen im Rudolf-Harbig-Stadion unterstreichen den Trend; in diesem Zeitraum kassierten die Sachsen nur zwei Gegentore – Ligabestwert. Mit durchschnittlich 10,7 Fouls pro Partie begeht Dresden die wenigsten Regelverstöße der Liga und steht bei 56 Gelben Karten – ein neuer Vereinsrekord (bisher 60 in 2005/06) ist in Sicht.

Kieler Formkurve, Auswärtsstärke und Bernhardssons Vorlagenserie

Holstein Kiel verlor zuletzt nach zuvor fünf Siegen aus sechs Partien erstmals wieder und steht mit 41 Punkten vor dem schwächsten Zweitliga-Abschluss der Vereinsgeschichte; mindestens 43 Zähler aus 2019/20 gilt es zu übertreffen. Hoffnung macht die Auswärtsbilanz: Drei Siege in Folge in der Fremde sind mehr als aus den vorherigen 13 Gastspielen zusammen.

Alexander Bernhardsson lieferte in den letzten drei Begegnungen je einen Assist; gelingt ihm heute erneut eine Vorlage, wäre er der erste Zweitligaspieler seit Datenerfassung 2006/07 mit zwei Serien von mindestens vier Assists in einer Saison. Mit 470 Fouls (14,2 pro Spiel) und 87 Gelben Karten rangieren die Störche ligaweit jeweils auf Rang eins beziehungsweise drei.

Statistische Besonderheiten und Spielleitung im Rudolf-Harbig-Stadion

Dynamo Dresden verspielte in dieser Saison 24 Punkte nach Führungen – Ligahöchstwert und Vereinsnegativrekord. Holstein Kiel ließ in der Rückrunde lediglich zwei Zähler nach Führungen liegen, holte 2026 jedoch auch nur einen Punkt nach Rückstand – Tiefstwert im Unterhaus.

Die Sachsen gewannen zwei ihrer drei Spiele gegen künftige Absteiger (beide gegen Bochum), verloren jedoch in Kiel. Die Norddeutschen wiederum verbuchten gegen Aufsteiger einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage. Schiedsrichter der Begegnung ist Marc Philip Eckermann, Anstoß ist am Sonntag, 17. Mai 2026, um 15:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion.

Wird SG Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGD gegen KIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel ist im TV und im Livestream bei Sky zu sehen.

2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen