2. Bundesliga heute: Dresden - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.05.2026 • 10:00 Uhr Die SG Dynamo Dresden empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 02. Mai 2026 empfängt die SG Dynamo Dresden den 1. FC Kaiserslautern zum Duell des 32. Zweitliga-Spieltags. Der Ball rollt ab 13:00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion, geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Patrick Alt. Auf den Trainerbänken sitzen Thomas Stamm bei den Sachsen und Torsten Lieberknecht bei den Pfälzern. Die Historie spricht klar für die Gäste: Dynamo verlor sechs der bisherigen neun Zweitliga-Vergleiche (zwei Siege, ein Remis) und kassierte dabei im Schnitt 2,56 Gegentore – ein vereinsinterner Negativwert gegen einen einzigen Gegner.

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Trotz drei Niederlagen in den letzten fünf Partien reist Dresden mit Selbstvertrauen in die eigene Arena: Drei Siege aus den vergangenen vier Heimspielen bedeuteten so viele Erfolge wie in den 21 vorherigen Heimauftritten zusammengenommen. Mit 26 Treffern in der Rückrunde stellt die SG die geteilt zweitbeste Offensive der laufenden Halbserie; insgesamt stehen bereits 50 Saisontore zu Buche – nur drei fehlen noch zum vereinsinternen Zweitligarekord von 53 Toren (2016/17). Jakob Lemmer trug mit sechs Saisontreffern wesentlich dazu bei, gab zudem die meisten Schüsse (52) und Dribblings (68) ab. Rückrunden-Topscorer ist allerdings Ben Bobzien, der in den letzten drei Spielen an vier Treffern direkt beteiligt war.

FCK in der Ergebniskrise – auswärts besonders anfällig

Der 1. FC Kaiserslautern reist dagegen mit zwei torlosen Niederlagen in Serie an, eine dritte würde den vereinsweiten Negativrekord aus dem Herbst 2017 einstellen. In der Rückrunde setzte es bereits sieben Pleiten – nur Magdeburg und Münster kassierten mehr. Auf fremdem Platz verloren die Roten Teufel vier ihrer vergangenen sechs Auftritte und fingen sich dabei 15 Gegentore; lediglich Magdeburg kassierte seit Anfang Februar auswärts noch mehr. Zudem blieb der FCK in dieser Saison schon siebenmal ohne Auswärtstor.

Schlüsselfaktoren: Frühe Treffer und Führungsqualen

Beobachter richten den Blick besonders auf die Anfangsphase: Dresden musste in dieser Saison bereits neun Gegentreffer in den ersten 15 Minuten hinnehmen (nur Fürth mehr), während Kaiserslautern im selben Zeitraum neunmal einnetzte – ligaweit nur Darmstadt und Bochum häufiger. Brisant ist auch Dynamos Anfälligkeit nach Führungen: Satte 24 Punkte wurden nach Vorsprung noch verspielt, Ligaspitzenwert und zugleich Vereinsnegativrekord. Kaiserslautern hingegen gab erst neun Zähler nach Führung ab und ist seit zehn Zweitligapartien gegen Aufsteiger ungeschlagen (sieben Siege, drei Remis); ein weiterer Positivtest würde die längste Serie dieses Jahrtausends einstellen.

Wird SG Dynamo Dresden gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGD gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen