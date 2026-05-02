2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 10.05.2026 • 10:00 Uhr Fortuna Düsseldorf empfängt heute die SV Elversberg. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 10. Mai 2026, empfängt Fortuna Düsseldorf die SV 07 Elversberg um 13:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. An der Seitenlinie stehen Alexander Ende für die Rheinländer und Vincent Wagner für die Saarländer. Geleitet wird die Partie des 33. Spieltags von Referee Wolfgang Haslberger.

Im direkten Zweitliga-Vergleich punktete Elversberg in den letzten vier Aufeinandertreffen jeweils (2 Siege, zwei Remis) und gewann das jüngste Duell in Düsseldorf im November 2024 mit 2:0. Insgesamt ist die SVE in der Landeshauptstadt noch ungeschlagen (1 S, ein U).

Düsseldorf – Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Die Gastgeber gehen mit einer Negativserie von sechs Niederlagen aus den vergangenen sieben Zweitliga-Spielen (ein Sieg) in ihr letztes Heimspiel der Saison. Nach 32 Partien steht Düsseldorf bei 34 Punkten – der schwächsten Zwischenbilanz seit zehn Jahren. Immerhin ist die Fortuna in ihren vergangenen acht letzten Heimauftritten einer Spielzeit unbesiegt (sechs Siege, zwei Unentschieden) und gewann die letzten beiden dieser Partien.

Sorgen bereitet jedoch die Offensivabteilung: 30 Saisontore bedeuten den niedrigsten Wert aller Zweitligisten 2025/26, während 18 Gegentreffer in der Schlussviertelstunde ligaweit den Höchstwert darstellen.

SV Elversberg auf Aufstiegskurs trotz Auswärtsdelle

Elversberg reist als Tabellenzweiter mit 59 Punkten an und hat damit schon zwei Runden vor Schluss seine bisherige Bestmarke (58 Punkte 2024/25) übertroffen. Noch nie standen die Saarländer so spät in einer Saison auf einem direkten Aufstiegsplatz; in den letzten 30 Jahren rutschten nur zwei Teams von dort noch aus den Top 3.

Aktuell wartet die SVE jedoch seit vier Auswärtsspielen auf einen Sieg (drei Remis, eine Niederlage) und blieb in diesem Zeitraum ohne Weiße Weste. Das letzte Auswärts-Zu-Null datiert vom 4:0 in Magdeburg im Oktober 2025.

Statistik-Highlights: Zimmerschied, Petkov und die Gegensätze in der Torbilanz

Elversberg stellt mit 60 Treffern die torgefährlichste Offensive der Liga, während Düsseldorf am anderen Ende der Skala rangiert. Kreativmotor Tom Zimmerschied verbuchte zuletzt seinen achten Assist und zog damit mit dem vereinsinternen Rekord von Fisnik Asllani gleich; ligaweit hat nur Magdeburgs Baris Atik mehr Torschussvorlagen (98) als Zimmerschied (81).

Sturmkollege Lukas Petkov kommt nach drei Scorerpunkten beim 5:1 gegen Paderborn nun auf 15 direkte Torbeteiligungen in der Rückrunde (11 Tore, vier Assists) und bereitete als erster SVE-Spieler in drei Zweitliga-Partien in Serie einen Treffer vor. Defensiv überzeugt Elversberg mit lediglich 36 Gegentoren – der zweitbesten Bilanz hinter Schalke – und nur neun davon in den letzten 15 Minuten.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen SV Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird F95 gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

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