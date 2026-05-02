2. Bundesliga heute: Elversberg - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.05.2026 • 12:21 Uhr SV Elversberg empfängt heute SC Preußen Münster. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag, 17. Mai 2026, empfängt der Tabellenzweite SV Elversberg den bereits feststehenden Absteiger SC Preußen Münster in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Anstoß der Partie des 34. Zweitliga-Spieltags ist um 15:30 Uhr, geleitet wird sie von Schiedsrichter Timo Gerach.

Die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner steht bei 61 Saisontoren, stellt damit die treffsicherste Offensive der Liga und kann als 59. Klub überhaupt sowie als vierter Vertreter des Saarlands in die Bundesliga aufsteigen. Seit der Saison 2020/21 (Holstein Kiel) rutschte kein Team am letzten Spieltag mehr aus den Top zwei, und nur Mainz 2001/02 büßte jemals Rang zwei noch ein – allerdings haben diesmal wie Elversberg auch die beiden Verfolger Hannover 96 und der SC Paderborn 59 Punkte auf dem Konto.

Elversberg – Münster LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Die Bilanz zwischen beiden Klubs ist einseitig: In fünf Pflichtspielduellen blieb Elversberg sieglos (drei Unentschieden, zwei Niederlagen). Das bisher einzige Zweitliga-Heimspiel gegen Münster verlor die SVE im März 2025 mit 0:1.

Kein anderer Gegner erwies sich für die Saarländer in ihrer Profihistorie als ebenso großer Stolperstein. Gleichzeitig präsentiert sich die Heimform der Wagner-Elf derzeit stark: Fünf der vergangenen sechs Partien an der Kaiserlinde wurden gewonnen, zuletzt gab es Erfolge gegen Karlsruhe und Paderborn. Drei Heimsiege am Stück wären für Elversberg Vereinsrekord im Unterhaus.

Ausfälle auf beiden Seiten – Münster ohne Heuer, Paetow und Hendrix

Personell muss Gästecoach Alois Schwartz am letzten Zweitligaspieltag erhebliche Abstriche machen. Abwehrchef Jannis Heuer (zehn Gelbe Karten) und Torge Paetow (fünf Gelbe Karten) sind gesperrt, zudem fehlt weiterhin der wegen Rot gesperrte Mittelfeldstratege Jorrit Hendrix.

Heuer, mit 188 klärenden Aktionen und 32 geblockten Schüssen der beste Defensivarbeiter Münsters, hinterlässt eine Lücke in der Viererkette. Bei den Hausherren gibt es hingegen personelle Konstanz: Tom Zimmerschied, Lukas Petkov und Torhüter Nicolas Kristof standen an allen 33 Spieltagen in der Startelf – ein Kunststück, das zuletzt Heidenheim 2022/23 mit drei Spielern gelungen war.

Zahlen & Trends: Torgefahr, Elfmeter und Eigentore im Fokus

Während Elversberg offensiv glänzt, hat Münster massive Probleme im Abschluss: 38 Saisontore bedeuten Platz 16 im Liga-Ranking, nur Braunschweig weist einen niedrigeren xG-Wert auf. Die Preußen verharren zudem seit neun Spielen ohne Sieg und holten in den letzten 19 Partien lediglich zwölf Zähler – der schlechteste Wert der Liga seit Dezember.

Defensiv kassierte Münster bereits acht Gegentreffer nach neun verursachten Elfmetern, beides Höchstwerte der Saison; Elversberg ließ dagegen erst zwei Strafstöße gegen sich zu und wurde nur einmal bezwungen. Kurios: SVE-Innenverteidiger Florian Le Joncour traf dreimal ins eigene Netz, wodurch Elversberg insgesamt auf fünf Eigentore kommt – ligaweiter Höchstwert. Interessanterweise profitierte Münster bereits dreimal von gegnerischen Eigentoren und führt ligaweit auch diese Statistik an.

Wird SV Elversberg gegen SC Preußen Münster heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird ELV gegen MUE im TV & Stream übertragen?

Die Partie wird im TV und im Livestream von Sky übertragen.

2. Bundesliga: SV Elversberg gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1 verfolgen