2. Bundesliga heute: Elversberg - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 03.05.2026 • 10:24 Uhr SV Elversberg empfängt heute SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 32. Spieltag der 2. Bundesliga führt den SV Elversberg und den SC Paderborn 07 am Sonntag, 03. Mai 2026, um 13:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde zusammen.

Die Saarländer gehen unter der Regie von Chefcoach Vincent Wagner in ihre 100. Zweitliga-Partie, die Ostwestfalen werden von Ralf Kettemann betreut. Unparteiischer der Begegnung ist Benjamin Brand.

Elversberg – Paderborn LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky, RTL (in der Konferenz)

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: Sky Liveticker: SPORT1

In den bisherigen fünf Zweitliga-Duellen zwischen beiden Klubs hat jeder zwei Siege gefeiert, hinzu kommt ein Remis. Das spektakulärste Aufeinandertreffen datiert vom November 2023, als Elversberg erstmals vier Zweitliga-Tore erzielte und Paderborn mit 4:1 bezwang. Im Hinspiel dieser Saison behielt die SVE ebenfalls die Oberhand (2:1 in Paderborn). Damit endete zugleich die bisher einzige Paderborner Niederlagenserie von drei Partien in der laufenden Spielzeit.

Personalsituation: Elversberg ohne Kapitän Pinckert, Darmstadt-News tangieren SVE

Bei den Gastgebern fehlt Kapitän Lukas Pinckert gelbgesperrt. Der 26-Jährige führt mannschaftsintern die Ranglisten für Ballaktionen (2045), Kopfballduelle (148) und Klärungen (151) an; ligaweit spielten nur vier Feldspieler mehr erfolgreiche Pässe. Aktuelle Schlagzeilen im Umfeld der SVE betreffen auch den kommenden Gegner ihres Kontrahenten Darmstadt 98: Dort wurde Innenverteidiger Patric Pfeiffer nach seiner Roten Karte gegen Elversberg für das Spiel beim Karlsruher SC gesperrt. Paderborn kann seinerseits nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Formkurven und Schlüsselspieler: Beste Defensivreihen treffen auf Top-Offensiven

Elversberg holte aus den letzten fünf Heimspielen vier Siege und stellte mit nur 13 Gegentoren die stärkste Heim-Defensive der Liga. Paderborn reist jedoch mit der besten Auswärts-Abwehr (ebenfalls 13 Gegentreffer) und ist seit fünf Gastspielen ungeschlagen. Offensiv gehören beide Teams zur Ligaspitze: Die SVE erzielt bislang 55 Treffer – geteilter Bestwert mit Darmstadt –, der SCP folgt mit 54. Bei Elversberg ragt Lukas Petkov heraus, der in vier der letzten fünf Einsätze direkt an Toren beteiligt war (4 Tore, zwei Assists). Auf Paderborner Seite bringt Laurin Curda 14 Scorerpunkte (7 Tore, sieben Vorlagen) ein; sein erstes Zweitliga-Tor erzielte er einst gegen Elversberg.

Wird SV Elversberg gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live in der Konferenz im Free-TV bei RTL zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird ELV gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Elversberg gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen