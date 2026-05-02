2. Bundesliga heute: Fürth - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.05.2026 • 12:31 Uhr SpVgg Greuther Fürth empfängt heute Fortuna Düsseldorf. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag (17.05.2026, Anstoß 15:30 Uhr) trifft die SpVgg Greuther Fürth im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer auf Fortuna Düsseldorf. Es ist das 23. Zweitliga-Duell zwischen beiden Traditionsklubs – zuletzt verlor Fürth drei der vergangenen vier Aufeinandertreffen, nachdem es in den 18 Partien zuvor nur drei Niederlagen gesetzt hatte.

Für beide Mannschaften geht es um den Klassenerhalt. Düsseldorf steht vor dem Spieltag als Fünfzehnter mit 37 Punkten knapp über dem Strich, die Fürther müssen als Vorletzter (34 Punkte) dringend Boden gutmachen.

Fürth – Düsseldorf LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel steht vor einem Endspiel um den Klassenverbleib: Als Tabellen-17. droht der erste Sturz in die 3. Liga seit 1982/83.

Mit 34 Punkten nach 33 Spieltagen spielt Fürth seine schwächste Zweitliga-Saison überhaupt, die 17 Niederlagen bedeuten bereits Einstelllung des Vereins-Negativrekords aus der Abstiegssaison 1982/83. Hoffnung macht die jüngste Historie des letzten Spieltags: In den vergangenen vier Zweitliga-Spielzeiten gewann die Spielvereinigung stets ihr Abschlussspiel, darunter das 3:2 daheim gegen Düsseldorf 2020/21, das den Bundesliga-Aufstieg perfekt machte.

Düsseldorf reist formverbessert an, kämpft aber mit Auswärtsmisere

Fortuna Düsseldorf, trainiert von Alexander Ende, hat zwei seiner jüngsten drei Zweitliga-Partien gewonnen – so viele Siege wie in den zehn Begegnungen zuvor zusammen. In der Fremde hängt jedoch weiterhin der Ligahöchstwert von elf Niederlagen aus 17 Auswärtsspielen wie ein Mühlstein um den Hals; zuletzt setzte es vier Auswärtspleiten in Serie ohne eigenen Treffer.

Am Sonntag muss die Fortuna zudem auf zwei Stammkräfte verzichten: Torjäger Cedric Itten (15 Saisontore, 45 % aller Düsseldorfer Treffer) und Rechtsverteidiger Matthias Zimmermann fehlen gelbgesperrt.

Topscorer Futkeu, Schwächen in Defensive und Schlussviertelstunde

Noel Futkeu führt mit 18 Treffern nicht nur die Torjägerliste der 2. Liga an, er zeichnet auch für 39 % aller Fürther Saisontore verantwortlich – ligaweit wird dieser Anteil nur von Itten übertroffen. Futkeu könnte der zweite Torschützenkönig der eingleisigen Zweitliga-Ära werden, der trotz persönlicher Bestmarke mit seinem Klub absteigt.

Defensiv stellt Fürth mit 68 Gegentoren den schwächsten Wert der Liga, während Düsseldorf mit nur 33 Treffern den harmlosesten Angriff stellt. Beide Teams offenbaren zudem Anfälligkeiten in der Schlussviertelstunde: Düsseldorf kassierte ligaweit die meisten Gegentreffer in den letzten 15 Minuten (19), Fürth folgt mit 16. Hinzu kommt ein deutlicher Unterschied in der Effizienz: Die Franken verwerten 51 % ihrer Großchancen – Ligaspitze –, die Rheinländer dagegen lediglich 29 %, der schwächste Wert der 2. Bundesliga.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGF gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Die Partie wird im TV und im Livestream von Sky übertragen.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen