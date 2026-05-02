2. Bundesliga heute: Fürth - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 03.05.2026 • 11:05 Uhr Die SpVgg Greuther Fürth empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Sportpark Ronhof Thomas Sommer. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 03. Mai 2026, um 13:30 Uhr steigt im Sportpark Ronhof Thomas Sommer das traditionsreiche Frankenderby zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg. Bei den Gastgebern steht weiterhin Heiko Vogel an der Seitenlinie, während beim „Club“ Miroslav Klose das sportliche Kommando führt. Unter Klose erzielte Nürnberg kürzlich beim 1:0 gegen Magdeburg seinen 100. Zweitligatreffer, zugleich droht mit aktuell 98 Gegentoren allerdings auch bald das dreistellige Gegenstück. Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Sören Storks.

Fürth – Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky, RTL (in der Konferenz)

: Sky, RTL (in der Konferenz) Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die SpVgg Greuther Fürth hat in den letzten fünf Zweitligapartien lediglich einen Sieg eingefahren (3:2 gegen Darmstadt, dazu ein Remis und drei Niederlagen) und spielt mit 33 Punkten nach 31 Spieltagen ihre schwächste Zweitliga-Saison seit Einführung der eingleisigen 2. Bundesliga. Bereits 16 Pleiten stehen zu Buche – eine weitere würde den Negativrekord von 17 Niederlagen aus der Saison 1982/83 einstellen. Besonders anfällig zeigte sich Fürth bei Standards: Schon 13 Gegentreffer nach Ecken bedeuten den höchsten Wert seit Beginn der Datenerfassung 2006/07, hinzu kommen zehn Gegentore in der Anfangsviertelstunde – Ligahöchstwert. Hoffnung macht Topscorer Noel Futkeu, der mit 22 Scorerpunkten (16 Tore) auf Rekordjagd ist und die Bestmarken von Olivier Occean (24 Scorerpunkte 2011/12) und Christian Eigler (18 Tore 2005/06) ins Visier nimmt.

Nürnberg mit Rückenwind, aber ohne Auswärts-Weiße-Weste

Der 1. FC Nürnberg reist mit einer Serie von fünf Partien ohne Niederlage (drei Siege, zwei Remis) und dem vorzeitig gesicherten Klassenerhalt an den Ronhof. In diesem Zeitraum holte nur ein Trio aus Schalke, Kiel und Hannover mehr Punkte als der Club. Rafael Lubach beendete gegen Magdeburg seine Torflaute und markierte zugleich das erwähnte 100. Zweitligator der Klose-Ära. Defensiv bleibt auswärts Luft nach oben: Als einziges Team der Liga ist Nürnberg in dieser Saison noch ohne Auswärts-„Zu-Null“-Spiel. Immerhin kassierten die Franken erst zwei Gegentreffer nach Ecken – Ligabestwert – und wurden in den ersten 15 Minuten erst einmal überwunden.

Derby-Bilanz, Vogel-Tabelle und Nebengeräusche aus dem Frauen-Team

In den vergangenen drei Zweitliga-Frankenderbys holte der 1. FC Nürnberg sieben von neun möglichen Zählern (zwei Siege, ein Remis) – so viele wie in den neun Derbys zuvor zusammen. Heiko Vogel debütierte im Hinspiel beim 2:2 im Max-Morlock-Stadion; seither rangiert Fürth in der „Vogel-Tabelle“ mit 20 Punkten aus 17 Partien auf Platz 14, während Nürnberg dort mit 23 Zählern Rang sieben belegt. Die Gäste reisen zudem mit einer Serie von drei Auswärtsspielen ohne Niederlage an, während Fürth nach dem jüngsten 3:2 gegen Darmstadt erstmals zwei Heimdreier in Serie anpeilt.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live in der Konferenz im Free-TV bei RTL zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGF gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen