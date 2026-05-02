2. Bundesliga heute: Hannover - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 03.05.2026 • 10:29 Uhr Hannover 96 empfängt heute den SC Preußen Münster. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 03. Mai 2026, ertönt um 13:30 Uhr der Anpfiff in der Heinz von Heiden-Arena, wenn Hannover 96 den SC Preußen Münster empfängt. Geleitet wird die Partie des 32. Spieltags von Schiedsrichter Florian Lechner.

Die Niedersachsen, trainiert von Christian Titz, gehen mit einer beeindruckenden Serie in das Traditionsduell: Seit zwölf Pflichtspielduellen im Profibereich ist Hannover gegen Münster ungeschlagen (sieben Siege, fünf Remis). Die letzte Niederlage datiert aus dem April 1979. Bemerkenswert: Die drei jüngsten Aufeinandertreffen seit der Saison 2024/25 endeten allesamt remis – ein viertes Unentschieden in Folge wäre ligaweit ein Novum in den vergangenen beiden Zweitliga-Spielzeiten.

Hannover – Münster LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky, RTL (in der Konferenz)

: Sky, RTL (in der Konferenz) Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Hannover 96 präsentiert sich in Topform: Nur eine Niederlage in den vergangenen 13 Zweitliga-Partien und satte 28 Zähler – kein Team sammelte im gleichen Zeitraum mehr Punkte.

Insgesamt stehen die 96er bei 57 Punkten, mehr waren es in diesem Jahrtausend nur in den Aufstiegssaisons 2001/02 (75) und 2016/17 (67). Ganz anders die Lage beim Team von Alois Schwartz: Preußen Münster ist seit sieben Ligaspielen ohne Sieg (zwei Remis, fünf Niederlagen) und hat in den letzten 17 Begegnungen nur einmal dreifach gepunktet. Mit 28 Zählern liegt der Aufsteiger sechs Punkte hinter dem rettenden Ufer.

Personalien: Preißinger gesperrt – Jokerpower bei den 96ern

Münster muss in Hannover auf Mittelfeldmotor Rico Preißinger verzichten. Der 29-Jährige kassierte am vergangenen Spieltag seine zehnte Gelbe Karte – ligaweit wurden in dieser Saison nur zwei Akteure häufiger verwarnt. Sein Fehlen wiegt schwer: Lediglich Paul Jaeckel (67) und Jannis Heuer (54) spielen bei den Westfalen pro 90 Minuten mehr erfolgreiche Pässe als Preißinger (48).

Auf der Gegenseite setzt Hannover weiter auf seine effektive Bank: Kolja Oudenne und Daisuke Yokota erzielten zuletzt die Jokertore Nummer zwölf und 13 der Saison – Vereinsrekord eingestellt. Yokota kommt inzwischen auf acht Scorerpunkte (5 Tore, drei Assists) und gehört ligaweit zu den wirkungsvollsten Einwechselspielern.

Statistische Brennpunkte: Pressing-Hochintensität und Chancenplus

Beide Teams zählen zu den Pressing-Spitzenreitern der 2. Bundesliga: Hannover lässt pro Defensivaktion 10,4 gegnerische Pässe zu, Münster folgt dicht dahinter mit 10,5. In der Offensive klafft jedoch eine deutliche Lücke. Die 96er führen die Liga sowohl bei Großchancen (111) als auch bei Expected Goals (63,3 xG) an und stellen mit nur 19 Gegentreffern zugleich die beste Defensive. Münster dagegen verzeichnet ligaweit die zweitwenigsten Großchancen (58) und Expected Goals (37,8 xG) sowie die niedrigste Tor­ausbeute im Saisonverlauf (15 Treffer seit Dezember). In der Rückrunde trennen die Clubs 20 Punkte: Hannover führt diese Wertung mit 28 Zählern an, während Münster mit nur acht Punkten seine schwächste Bilanz seit Zweitliga-Rückkehr aufweist.

Wird Hannover 96 gegen SC Preußen Münster heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live in der Konferenz im Free-TV bei RTL zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird H96 gegen MUE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1 verfolgen