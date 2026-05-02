2. Bundesliga heute: Hannover - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.05.2026 • 12:27 Uhr Hannover 96 empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 17. Mai 2026, empfängt Hannover 96 den 1. FC Nürnberg um 15:30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. Schiedsrichter der Begegnung ist Daniel Schlager. Beide Klubs gehören seit dem gemeinsamen Abstieg 2019 zu den Dauerbrennern der 2. Bundesliga und gehen nun bereits in ihre siebte Zweitliga-Saison in Serie.

Während Christian Titz an der Seitenlinie der Niedersachsen steht, wird der „Club“ von Miroslav Klose betreut. Hannover ist seit acht Partien ungeschlagen und kämpft noch um den Aufstieg. Man geht als Dritter ins Rennen, punktgleich mit dem Zweiten SV Elversberg und dem Vierten SC Paderborn.

Hannover – Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Nürnberg bringt eine Serie von vier ungeschlagenen Spielen mit – damit treffen die aktuell formstärksten Teams der Liga direkt aufeinander.

Hannover 96 gewann die letzten drei Heimspiele in der 2. Liga gegen Nürnberg jeweils ohne Gegentor – eine vierte Nullnummer in Serie gelang den Niedersachsen in ihrer Zweitliga-Historie bislang nur gegen drei andere Vereine.

Allerdings ist die aktuelle Heimbilanz durchwachsen: Mit 26 Zählern liegt 96 nur im Mittelfeld der Heimtabelle, hat in dieser Saison sogar sieben Punkte weniger im eigenen Stadion geholt als auswärts und wartet seit drei Heimpartien auf einen Sieg. Nürnberg kommt derweil zwar auf erst 14 Auswärtspunkte – eine weitere Niederlage würde den vereinseigenen Negativrekord in einer Saison einstellen –, ist aber seit vier Gastspielen ungeschlagen und konnte diese Serie zuletzt 2021 toppen.

Fokus auf den Club: Zoma-Faktor und stabile Defensive

Nürnbergs Top-Torjäger Mohammed Ali Zoma hat in dieser Spielzeit bereits zwölf Treffer erzielt. Bemerkenswert: In den zehn Partien, in denen der Angreifer traf, blieb der FCN ungeschlagen und sammelte im Schnitt zwei Punkte. Ohne sein Torjubel holten die Franken lediglich 1,1 Zähler pro Spiel. Defensiv überzeugt Kloses Team ebenso: In den vergangenen sieben Ligaspielen kassierte Nürnberg nur fünf Gegentore – Ligabestwert in diesem Zeitraum.

Auswärts blieb der Club jedoch als einziges Team der laufenden Saison noch ohne weiße Weste und könnte erstmals überhaupt eine komplette Zweitliga-Spielzeit ohne Zu-null-Erfolg in der Fremde beenden.

Standards, frühe Minuten und personelle Schlagzeilen

Bei ruhenden Bällen treffen unterschiedliche Stärken und Schwächen aufeinander: Hannover verzeichnet ligaweit die meisten Ecken (203) und markierte daraus fünf Treffer, drei davon per Kopf. Nürnberg dagegen lässt nach Standards wenig zu – nur zwei Gegentore nach Ecken und insgesamt ligaweit die wenigsten Standard-Gegentreffer (9). In der Anfangsviertelstunde zählen beide Teams zu den stabilsten Mannschaften: Hannover kassierte erst drei, Nürnberg sogar nur zwei Gegentreffer.

Abseits des Rasens sorgt eine Personalie für Gesprächsstoff: Der 21-jährige Berkay Yilmaz wird den FCN nach seiner zweijährigen Leihe im Sommer verlassen und zu seinem Ausbildungsverein SC Freiburg zurückkehren, wie die Breisgauer zu Wochenbeginn bestätigten.

Wird Hannover 96 gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird H96 gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Die Partie wird im TV und im Livestream von Sky übertragen.

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen