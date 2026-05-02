2. Bundesliga heute: Kiel - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.05.2026 • 10:00 Uhr Holstein Kiel empfängt heute Eintracht Braunschweig. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Seit Einführung der eingleisigen 2. Bundesliga hatte Holstein Kiel Eintracht Braunschweig lange im Griff: In den ersten sieben direkten Duellen blieben die Norddeutschen ungeschlagen (fünf Siege, zwei Remis). Erst in den jüngsten beiden Aufeinandertreffen riss diese Serie – Kiel ist nun erstmals seit zwei Partien sieglos gegen die Löwen (ein Remis, eine Niederlage).

Trotz dieses kleinen Dämpfers weist der BTSV unter allen aktuellen Zweitligisten gegen kein anderes Team einen derart niedrigen Punkteschnitt auf (0,67 pro Spiel) und kommt lediglich auf eine Siegquote von elf Prozent gegen Kiel.

Kiel – Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Die Mannschaft von Trainer Tim Walter ist in der Rückrunde seit fünf Spielen ungeschlagen (vier Siege, ein Remis) und sammelte in diesem Zeitraum 13 von 15 möglichen Punkten – genauso viele Zähler wie in den 16 Partien zuvor zusammen. Zusätzlich kassierten die Störche in diesen fünf Begegnungen ligaweit die wenigsten Gegentreffer (drei) und feierten erstmals seit ihrem Bundesliga-Abstieg drei Zweitliga-Siege in Serie. Dagegen hat Eintracht Braunschweig unter Coach Lars Kornetka zwar das letzte Ligaspiel gewonnen und ist seit zwei Partien ungeschlagen, bleibt mit 14 Punkten jedoch das zweitschwächste Rückrunden-Team der Liga.

Personalsituation: Kiel ohne Nekić und Tohumcu

Holstein Kiel muss im Holstein-Stadion auf das gesperrte Duo Ivan Nekić und Umut Tohumcu verzichten. Besonders schmerzt der Ausfall von Tohumcu, der an drei der letzten fünf Kieler Treffer direkt beteiligt war (ein Tor, zwei Vorlagen). Auch die Statistik von Nekić spricht für seine Bedeutung: Mit ihm in der Startelf holte Kiel in dieser Saison im Schnitt 1,5 Punkte pro Spiel, ohne ihn lediglich 1,0. Bei den Gästen gibt es keine neuen Sperren, allerdings halten die Auswärtszahlen die Vorsicht hoch: Braunschweig ist in den letzten zehn Zweitliga-Auftritten bei Absteigern sieglos geblieben (fünf Remis, fünf Niederlagen) und gewann in 44 solchen Partien nur zwei Mal.

Schlüsselduelle, Abschlussprobleme und ein genauer Blick auf Harres

Beide Teams führen ligaweit die niedrigste Schussgenauigkeit an – Kiel mit 40 %, Braunschweig mit 42 %. Auch in der Zweikampfführung liegen sie mit jeweils 48 % gewonnenen Duellen am Tabellenende dieser Statistik. Beim 1:1 im Hinspiel gewann der BTSV 49 % seiner Zweikämpfe, in den Luftduellen lag Kiel leicht vorn. Individuell ragt bei den Gastgebern Phil Harres heraus: Der Angreifer kommt inzwischen auf elf direkte Torbeteiligungen (sieben Tore, vier Vorlagen) und war in seinen letzten drei Einsätzen jeweils an einem Treffer beteiligt. Die Partie unter Leitung von Schiedsrichter Florian Exner bietet somit reichlich Stoff für taktische Feinheiten und statistische Vergleiche.

Wird Holstein Kiel gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KIE gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen