2. Bundesliga heute: Kiel - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am Samstag (ab 13 Uhr im LIVETICKER) empfängt Holstein Kiel den 1. FC Magdeburg im Holstein-Stadion. Für die „Störche“ ist es das siebte Duell mit dem FCM vor heimischer Kulisse im Profifußball – lediglich einmal verließ Kiel dabei als Sieger den Platz (2:1 im September 2018).
Kiel gegen Magdeburg heute LIVE
Insgesamt wartet das Team von Trainer Tim Walter seit fünf Pflichtspielen auf einen Erfolg gegen Magdeburg (drei Remis, zwei Niederlagen); der letzte Kieler Sieg datiert aus dem August 2022. Schiedsrichter der Begegnung ist Martin Petersen.
Kiel – Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker
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Seit der Rückkehr von Tim Walter hat Holstein Kiel in neun Ligaspielen 17 Punkte gesammelt (fünf Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen) – nur Schalke holte im gleichen Zeitraum mehr. Aktuell ist Kiel erstmals in dieser Zweitliga-Saison seit sechs Partien ungeschlagen und feierte zuletzt vier Ligasiege in Serie, eine Ausbeute, die bislang nur in der Aufstiegsspielzeit 2023/24 übertroffen wurde. Trotz der positiven Serie bleibt jedoch eine Baustelle: 44 Prozent der Kieler Gegentore fallen nach Standards – ligaweit der höchste Wert.
Magdeburg effizient in der Offensive, anfällig in der Defensive
Der 1. FC Magdeburg reist mit vier Siegen aus den letzten sechs Zweitligaspielen an (zwei Niederlagen). In der Rückrunde traf das Team von Trainer Petrik Sander bereits 28-mal – lediglich Elversberg war noch treffsicherer.
Offensiv ragt Youngster Laurin Ulrich heraus, der drei seiner bisher vier Zweitligatreffer in den jüngsten vier Partien erzielte. Defensiv bleibt der FCM allerdings wacklig: 27 Gegentore in der Rückrunde bedeuten den zweithöchsten Wert der Liga hinter Preußen Münster.
Schlüsselspieler Harres trifft auf Kopfballschwäche des FCM
Phil Harres erzielte zuletzt seinen ersten Zweitliga-Doppelpack und ist mit neun Treffern Kiels Top-Torschütze. Der Angreifer war in den vergangenen vier Spielen jeweils an mindestens einem Tor beteiligt (insgesamt vier Treffer, eine Vorlage). Während Kiel mit zehn Kopfballtoren zu den gefährlichsten Teams der Liga zählt, hat Magdeburg in dieser Saison erst drei Kopfballtore erzielt – ligaweiter Tiefstwert.
Im Hinspiel egalisierte Kiel zweimal einen Rückstand und zwang den FCM nach 2:1- und 3:2-Führung noch zu einem 3:3; insgesamt holte Magdeburg in dieser Saison erst vier Punkte nach Rückstand und gab nur sieben Zähler ab, davon zwei gegen die „Störche“.
Wird Holstein Kiel gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?
Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.
2. Bundesliga heute: Wo wird KIE gegen FCM im TV & Stream übertragen?
Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.
2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen
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