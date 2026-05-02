2. Bundesliga heute: KSC - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.05.2026 • 12:25 Uhr Der Karlsruher SC empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im BBBank Wildpark. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 17. Mai 2026, empfängt der Karlsruher SC den VfL Bochum 1848 um 15:30 Uhr im BBBank Wildpark. Für KSC-Coach Christian Eichner ist es das 218. und vorerst letzte Zweitliga-Spiel an der Seitenlinie – länger hielt sich in der eingleisigen 2. Bundesliga nur Frank Schmidt beim 1. FC Heidenheim.

Auf Bochumer Seite steht Uwe Rösler an der Linie, die Spielleitung hat Schiedsrichter Patrick Alt.

KSC – Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Die jüngere Vergangenheit des direkten Duells ist von Punkteteilungen geprägt: In den vergangenen 16 Pflichtspielbegegnungen trennten sich Karlsruhe und Bochum zwölfmal unentschieden – kein anderes Aufeinandertreffen im deutschen Profifußball endete seit 2011 anteilig so häufig ohne Sieger.

Im BBBank Wildpark spricht die Bilanz zwar leicht für den VfL (3 Siege, fünf Remis, drei Niederlagen), doch der KSC hofft, seine Heimquote von bisher 27,3 Prozent Siegen gegen die Blau-Weißen zu verbessern.

Formkurven: Karlsruhes Defensivprobleme, Bochums Auswärtsflaute

Der KSC hat nur zwei seiner letzten 16 Zweitliga-Partien gegen Absteiger verloren und ist im eigenen Stadion seit neun solchen Duellen ungeschlagen – Vereinsrekord. Gleichzeitig wartet die Eichner-Elf seit 15 Ligaspielen auf eine Weiße Weste; 16 Partien in Serie mit Gegentor würden den Vereinsnegativrekord einstellen.

Bochum reist mit nur zwei Siegen aus den vergangenen acht Zweitliga-Auftritten an und ist seit acht Auswärtsspielen ohne Dreier. Mit bisher zwölf Zählern in der Fremde befinden sich die Westfalen auf Kurs Vereins-Negativrekord in einer Zweitliga-Saison.

Schlüsselspieler, Teenager-Power und Ausfälle beider Teams

In einer Saison, die von jungen Talenten geprägt ist, verzeichnet Bochum bereits 75 Startelf-Einsätze von Teenagern – historisch mehr hatten in Liga zwei nur Osnabrück 1983/84 und 1860 München 1981/82. VfL-Youngster Francis Onyeka ragte dabei mit neun Scorerpunkten (8 Tore, ein Assist) heraus. Auf KSC-Seite überzeugt Louey Ben Farhat mit acht Torbeteiligungen (6/2). Zudem präsentierte sich Fabian Schleusener zuletzt mit drei Scorerpunkten in Serie und nun elf Saisontoren in starker Verfassung. Bochums Joker Farid Alfa-Ruprecht traf all seine drei Saisontore nach Einwechslungen. Verzichten muss der KSC allerdings auf die gelbgesperrten Andreas Müller und Christoph Kobald; gerade Kobald fehlt als zweitbester Pass-Abfänger und Blockspieler des Teams spürbar.

Wird Karlsruher SC gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KSC gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Die Partie wird im TV und im Livestream von Sky übertragen.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen