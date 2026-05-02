2. Bundesliga heute: KSC - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 03.05.2026 • 10:30 Uhr Der Karlsruher SC empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im BBBank Wildpark. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der Karlsruher SC heute (13:30 Uhr) den SV Darmstadt 98 im BBBank Wildpark empfängt, prallen zwei Extreme aufeinander: Die Badener stellen mit 59 Gegentoren die zweitschwächste Defensive der 2. Liga, während die Lilien mit 55 Treffern die geteilt beste Offensive der Saison bilden.

Vor eigenem Publikum kassierte der KSC in den vergangenen elf Heimpartien stets mindestens ein Gegentor – Vereinsnegativrekord droht. Hoffnung macht den Fans jedoch Torjäger Fabian Schleusener, der bereits sieben Zweitliga-Tore gegen Darmstadt erzielte – ligaweit Bestwert gegen die Hessen.

KSC – Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky, RTL (in der Konferenz)

: Sky, RTL (in der Konferenz) Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Gäste müssen in Karlsruhe ohne ihren zweikampfstärksten Innenverteidiger auskommen: Patric Pfeiffer fehlt nach seiner vierten roten Karte im Unterhaus – kein Spieler der Lilien wurde in der 2. Liga häufiger des Feldes verwiesen. In seiner Abwesenheit ruhen die Defensivaufgaben auf anderen Schultern, während vorne Fraser Hornby nach seinem jüngsten Doppelpack bei nun 19 direkten Torbeteiligungen (11 Tore, acht Assists) steht und damit die clubinterne Scorerliste anführt. Beim KSC deutet alles erneut auf Schleusener, der bei zehn Saisontoren steht, als wichtigste Angriffsoption hin.

Eichner will Heimfluch brechen, Kohfeldt kämpft gegen Sieglos-Serie

Karlsruhes Coach Christian Eichner erlebt eine herausfordernde Rückrunde: Seit dem 12. Spieltag verlor sein Team elf von 20 Partien – Ligahöchstwert gemeinsam mit Düsseldorf – und holte in den letzten elf Heimspielen nur 15 Punkte.

Auf der Gegenseite ist Darmstadt unter Florian Kohfeldt seit sechs Ligaspielen ohne Dreier (drei Remis, drei Niederlagen) und blieb auswärts saisonübergreifend neunmal sieglos – aktueller Negativrekord der Liga. Immerhin spricht die jüngere Bilanz gegeneinander für die Lilien: In den letzten sechs Zweitliga-Duellen mit dem KSC blieb Darmstadt ungeschlagen (vier Siege, zwei Remis).

Ambrosius-Schock beim KSC und Spielleitung durch Felix Bickel

Zusätzliche Sorgen bereitet den Badenern die erneute schwere Verletzung von Leih-Innenverteidiger Stephan Ambrosius, der sich zum dritten Mal das Kreuzband gerissen hat und lange fehlen wird. Diese Hiobsbotschaft trifft eine Defensivreihe, die ohnehin die meisten gegnerischen Abschlüsse der Liga zulässt (509).

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Felix Bickel, der im BBBank Wildpark auf faire Duelle hoffen darf – immerhin hat der KSC in dieser Saison erst sieben Punkte nach Führungen verspielt, Ligaspitze, während Darmstadt bereits 19 Zähler nach Vorsprüngen abgab, sich dafür jedoch 18 Punkte nach Rückständen zurückerarbeitete.

Wird Karlsruher SC gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live in der Konferenz im Free-TV bei RTL zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KSC gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen