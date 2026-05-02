2. Bundesliga heute: Magdeburg - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 03.05.2026 • 10:25 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

In den bislang fünf Zweitliga-Begegnungen zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hertha BSC fielen satte 23 Treffer – ein beeindruckender Schnitt von 4,6 Toren pro Partie. Nur gegen Schalke 04 sahen die FCM-Fans im Unterhaus noch mehr Tore pro Spiel (5,2), während die „Alte Dame“ in der 2. Liga lediglich bei Duellen mit dem Freiburger FC häufiger in einen echten Offensivrausch geriet (5,0).

Angesichts dieser Historie dürfte auch die Avnet Arena heute ein attraktives Spiel erleben, wenn Schiedsrichter Jarno Wienefeld um 13:30 Uhr anpfeift.

Magdeburg – Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky, RTL (in der Konferenz)

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Hertha-Trainer Stefan Leitl muss seine Startelf umbauen: Paul Seguin fehlt gelbgesperrt – nach seiner Verletzungspause war er seit dem 9. Spieltag in allen 23 Ligapartien von Beginn an dabei, kein Herthaner verzeichnete in dieser Saison mehr Pässe in der gegnerischen Hälfte (664) oder Ballgewinne (123).

Beim FCM hingegen kehrt mit Mateusz Zukowski der Toptorjäger der 2. Liga (17 Treffer) nach abgesessener Gelbsperre zurück. Der Pole traf in seinen letzten vier Zweitliga-Einsätzen jeweils mindestens einmal und könnte nun Klubgeschichte schreiben. Herthas Offensivmotor Fabian Reese reist mit beeindruckenden 17 seiner 22 Scorerpunkte in fremden Stadien an; er ist seit Datenerfassung 2006/07 der erste Spieler mit zehn Auswärts-Assists in einer Zweitliga-Saison.

Heimschwäche trifft Auswärtsstärke

Der 1. FC Magdeburg feierte zuletzt zwei Heimsiege in Folge – so viele wie in den 13 Heimpartien zuvor zusammen. Ein dritter Erfolg in Serie innerhalb einer Saison wäre Neuland, der Vereinsrekord datiert saisonübergreifend aus Mai bis September 2023 (drei Heimsiege). Trotz der kleinen Serie rangiert das Team von Petrik Sander mit 14 Punkten am Ende der Heimtabelle; 82 Prozent aller Teams mit maximal dieser Ausbeute nach 15 Spielen stiegen letztlich ab. Hertha BSC bringt dagegen 28 Auswärtspunkte mit – lediglich Hannover 96 (32) ist in der Fremde noch erfolgreicher. Für die Berliner wäre es die drittbeste Auswärtsbilanz ihrer Zweitliga-Geschichte.

Formkurven und besondere Bestmarken

Mit 33 Zählern spielt der FCM seine zweitschwächste Zweitliga-Saison, nur 2018/19 waren es nach 31 Runden noch weniger (30). Hertha hat zum gleichen Zeitpunkt acht Punkte mehr auf dem Konto als in der Vorsaison (48 statt 40), verlor allerdings zwei seiner letzten drei Ligaspiele – ebenso viele Niederlagen wie in den 13 Partien zuvor. Auffällig: Beide Teams holten in dieser Spielzeit die wenigsten Punkte nach Rückständen (je vier). Die Hauptstädter stellen mit zwölf Weißen Westen den Ligahöchstwert (gemeinsam mit Schalke), während Magdeburg bereits elfmal ohne eigenen Treffer blieb – geteilter Negativrekord der Liga zusammen mit Düsseldorf.

Wird 1. FC Magdeburg gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live in der Konferenz im Free-TV bei RTL zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen