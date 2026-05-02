2. Bundesliga heute: Magdeburg - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.05.2026 • 12:23 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag (17.05.2026, Anstoß 15:30 Uhr) empfängt der 1. FC Magdeburg den 1. FC Kaiserslautern in der Avnet Arena. An der Seitenlinie stehen Petrik Sander für den FCM und Torsten Lieberknecht für den FCK, Schiedsrichter der Partie ist Max Burda.

Historisch spricht vieles für die Gastgeber: In sieben Zweitliga-Vergleichen mit den Pfälzern unterlag Magdeburg nur einmal (vier Siege, zwei Remis) und gewann alle drei Heimspiele – eine solche makellose Bilanz weist der Klub gegen keinen anderen Zweitligisten auf.

Magdeburg – Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Trotz der jüngsten Serie von drei Heimdreiern in Folge verbucht Magdeburg mit 17 Zählern weiterhin den ligaweiten Tiefstwert an Heimpunkten – gemeinsam mit Schlusslicht Preußen Münster. Die Pfälzer reisen alles andere als sattelfest an: Vier der letzten fünf Auswärtspartien gingen verloren, in acht Gastspielen blieb der FCK ohne eigenes Tor – nur der Karlsruher SC öfter.

Diese Konstellation unterstreicht die Herausforderung für Kaiserslautern, in der Avnet Arena erstmals in der 2. Liga zu punkten.

Aktuelle Formkurven und Tabellenlage

Der FCM präsentierte sich zuletzt stark und gewann fünf seiner vergangenen sieben Zweitliga-Begegnungen – genauso viele Erfolge wie in den 16 Partien zuvor zusammen. Mehr als die aktuellen zwei Siege am Stück gelangen Magdeburg im Unterhaus allerdings noch nie. Mit drei Punkten Vorsprung auf Rang 16 hat der Aufsteiger den Klassenerhalt in eigener Hand; seit Wiedereinführung der Relegation 2008/09 wurde ein solches Polster am letzten Spieltag nie verspielt.

Kaiserslautern feierte in der Rückrunde bereits den siebten Sieg und steht bei 15 Saisonerfolgen – ein Wert, den der FCK in der 2. Liga nur in seinen beiden späteren Meisterjahren 1996/97 und 2009/10 übertraf.

Personalnot beim FCK und Magdeburger Torgefahr nach Standards

Torsten Lieberknecht muss auf seinen Dauerbrenner Luca Sirch verzichten: Der Defensivmann ist gelbgesperrt und verpasst erstmals in dieser Saison ein Ligaspiel. Sirch hatte mit 2261 Ballaktionen ligaweit die drittmeisten und mit 2812 Minuten die meiste Einsatzzeit aller FCK-Spieler gesammelt. Beim FCM stehen zwei Offensivakteure besonders im Fokus: Mateusz Zukowski (17 Saisontore) jagt mit einem Treffer Rückstand auf Greuther Fürths Noel Futkeu die Torjägerkanone, Baris Atik rangiert mit elf Assists ligaweit auf Platz zwei. Auffällig: Magdeburg erzielte 19 Prozent seiner 52 Saisontore aus der Distanz – Ligahöchstwert – und netzte zuletzt dreimal nach Ecken ein, während Kaiserslautern bereits neun Gegentreffer nach Eckbällen schlucken musste. In der Luft ist der FCK dagegen stabil: Erst vier Kopfballgegentore bedeuten ligaweite Bestmarke gemeinsam mit Nürnberg, während Magdeburg seinerseits erst viermal per Kopf erfolgreich war.

Wird 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Die Partie wird im TV und im Livestream von Sky übertragen.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen