2. Bundesliga heute: Münster - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 10.05.2026 • 10:00 Uhr Der SC Preußen Münster empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im LVM-Preußenstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der SC Preußen Münster und der SV Darmstadt 98 in der 2. Bundesliga aufeinandertreffen, sind Treffer traditionell Mangelware. In den bisherigen sieben Duellen fielen lediglich acht Tore – ein Schnitt von 1,1 Treffern pro Partie und damit die torärmste Paarung der Zweitliga-Historie (mindestens sieben Duelle).

Münster gewann die ersten drei Aufeinandertreffen, seither folgten drei Remis und in der Hinrunde der laufenden Saison der erste Darmstädter Sieg. Schiedsrichter der Begegnung im LVM-Preußenstadion ist Lukas Benen.

Münster – Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Das Team von Trainer Alois Schwartz wartet seit acht Zweitliga-Spielen auf einen Sieg (drei Unentschieden, fünf Niederlagen) und holte in den letzten 18 Partien ligaweit die wenigsten Punkte (elf).

Nach den bisherigen Ergebnissen an diesem Spieltag ist für Münster maximal noch der Relegationsrang in Reichweite. Der Rückstand beträgt vor den Sonntagsspielen fünf Punkte. Offensiv steht Münster bei 37 Treffern (drittschwächster Wert), defensiv kassierte kein Team im Jahr 2026 mehr Gegentore als die Adlerträger (31).

Darmstadt zwischen Offensivkraft und Auswärtsschwäche

Der von Florian Kohfeldt betreute SV Darmstadt 98 erzielte bereits 56 Saisontore – nur die SV Elversberg ist noch treffsicherer. Trotz dieser Ausbeute ist der SVD seit sieben Ligaspielen sieglos (drei Remis, vier Niederlagen) und wartet auswärts seit zehn Partien auf einen Dreier (sechs Remis, vier Niederlagen).

Frühstart ist gleichwohl ein Darmstädter Markenzeichen: Elf Treffer in den ersten 15 Minuten bedeuten Ligaspitze. Standards bleiben eine Waffe – zwölf Eckballtore sind ebenfalls Bestwert. Verzichten muss Kohfeldt jedoch auf Abwehrturm Aleksandar Vukotic, der nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt fehlt.

Fokus auf Lidberg, Comeback-Qualitäten und personelle Lücken

Mit 16 Saisontreffern liegt Isac Lidberg ligaweit hinter Noel Futkeu und Mateusz Zukowski (je 17) auf Rang drei. Gegen Preußen Münster blieb der Schwede jedoch in bislang 258 Zweitligaminuten ohne Tor – nur gegen Elversberg wartet er länger auf sein Premierentor.

Beide Klubs zeichnen sich durch Comeback-Qualitäten aus: Darmstadt sammelte schon 18 Punkte nach Rückstand (nur Bielefeld mehr), Münster folgt mit 15 Zählern. Umgekehrt ließ der SVD aber auch 19 Zähler nach Führungen liegen. Bei den Hausherren fehlt Jano ter Horst nach seiner zehnten Gelben Karte – der Dauerbrenner verzeichnete teamintern die meisten Tacklings (70) und Ballgewinne (46).

Wird SC Preußen Münster gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird MUE gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Preußen Münster gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen