2. Bundesliga heute: Nürnberg - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.05.2026 • 17:30 Uhr Der 1. FC Nürnberg empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag (ab 20:30 Uhr im LIVETICKER) empfängt der 1. FC Nürnberg den bereits feststehenden Zweitligameister FC Schalke 04 im Max-Morlock-Stadion. An der Seitenlinie steht beim Club weiterhin Miroslav Klose, während die Gäste mit Miron Muslic anreisen.

Die Spielleitung übernimmt FIFA-Referee Felix Prigan. Für Schalke ist es das erste Gastspiel nach dem besiegelten Aufstieg, der das Team nach 2024/25 zum fünften Mal in die Bundesliga zurückführt.

Nürnberg – Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL, Sky

: RTL, Sky Livestream : RTL+, Sky

: RTL+, Sky Liveticker: SPORT1

Historisch betrachtet hat Nürnberg gegen Schalke einen schweren Stand: In den vergangenen zwölf Pflichtduellen sprang nur ein Sieg für den FCN heraus – ein 3:1-Heimerfolg im August 2024.

Insgesamt verlor der Club sechs der sieben Zweitliga-Aufeinandertreffen, was einer Niederlagenquote von 86 Prozent entspricht. Dennoch: Nürnbergs einziger Dreier gegen einen damaligen Tabellenführer in den letzten 14 Zweitligapartien gelang just gegen Schalke am 2. Spieltag der Vorsaison, ebenfalls mit 3:1.

Aktuelle Formkurven und Schlüsselspieler

Der 1. FC Nürnberg verlor nur eines seiner jüngsten sieben Ligaspiele (3 Siege, drei Remis) und ist seit drei Partien ungeschlagen. Zu Hause sammelte der „Club“ bereits 28 Punkte – so viele gab es letztmals 2015/16 nach einer kompletten Saison.

Auf der Gegenseite reist Schalke mit der längsten aktuellen Serie der Liga an: Zwölf Spiele ohne Niederlage, darunter fünf Siege in Folge. Gleich 13 Mal hielt S04 in dieser Spielzeit die Null – Ligabestwert – und baute mit nur 28 Gegentreffern die beste Defensive seit Arminia Bielefeld 2019/20 auf. Offensiv ragt Kenan Karaman heraus, der beim 1:0 in Düsseldorf sein 14. Saisontor erzielte und bereits achtmal das 1:0 markierte.

Begleitgeräusche: Nürnbergs Frauen im Pech, Schalkes Zukunftsprojekte

Rund um den Verein meldete der 1. FC Nürnberg unter der Woche einen Rückschlag im Frauen-Team: Beim 1:4 in Frankfurt traf Meret Günster zwar zum zwischenzeitlichen Ausgleich, doch Nationalspielerin Nicole Anyomi entschied die Partie mit einem Doppelpack, verletzte sich aber später.

Bei Schalke 04 sorgte indes die langfristige Vertragsverlängerung mit Flügelflitzer Mika Wallentowitz bis 2030 für Aufsehen – eine weitere Episode der „besonders schönen Geschichten der Saison“, wie Direktor Youri Mulder betonte. Parallel laufen beim Revierklub die Dreharbeiten zur Doku „Der Mythos vom Schalker Markt“, die den Weg vom Tabellen-14. 2024/25 bis zum jetzigen Aufstieg festhält, während Ex-Trainer Peter Neururer öffentlich mahnte, der künftige Bundesliga-Kader müsse im Sommer deutlich verstärkt werden.

Wird 1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream und bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen