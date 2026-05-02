2. Bundesliga heute: Paderborn - KSC LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 08.05.2026 • 15:30 Uhr SC Paderborn 07 empfängt heute Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitagabend ertönt in der Home Deluxe Arena der Anpfiff zur Zweitliga-Partie SC Paderborn 07 gegen Karlsruher SC (ab 18:30 Uhr im LIVETICKER). Die Bilanz der Ostwestfalen vor heimischer Kulisse ist gemischt: Nur eines der letzten fünf Zweitliga-Heimspiele gegen den KSC konnte gewonnen werden – das 5:0 im Juli 2022.

Nach der 1:2-Heimpleite im vergangenen Aufeinandertreffen droht dem Team von SCP-Coach Ralf Kettemann erstmals in der 2. Liga eine zweite Heimniederlage in Serie gegen die Badener. Schiedsrichter der Begegnung ist Robin Braun.

Paderborn – KSC LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Der SCP reist mit zwei Niederlagen in Folge an und kassierte dabei genauso viele Pleiten wie in den vorangegangenen 15 Partien zusammen. Beide Male klingelte es mindestens dreimal im eigenen Netz – zuvor war das in 30 Saisonspielen nur zweimal passiert.

Dadurch stehen die Paderborner aktuell nicht mehr auf einem Aufstiegsrang, in Spielen außerhalb der Top Drei sammelten sie allerdings starke 2,18 Punkte im Schnitt. Der KSC unter Trainer Christian Eichner verlor fünf seiner letzten sechs Auswärtsspiele; zuletzt gab es drei Auswärtspleiten in Folge ohne eigenen Treffer – eine Serie, die erst einmal, im Jahr 2022, noch länger andauerte.

Personalien und Schlüsselspieler: Tigges gesperrt, Marino verlängert, Wanitzek in Galaform

Paderborn muss auf seinen besten Joker Steffen Tigges verzichten; der kopfballstarke Angreifer fehlt gelbgesperrt nach sechs Saisontoren per Kopf. Für offensive Impulse könnte der gerade langfristig gebundene Stefano Marino sorgen – der 23-Jährige verzeichnete bislang fünf Treffer und zwei Vorlagen in 25 Einsätzen. In der Zentrale beeindruckt Laurin Curda: Mit 408 geführten und 214 gewonnenen Zweikämpfen belegt er ligaweit jeweils Rang zwei; beim 4:0-Hinspielsieg gegen Karlsruhe erzielte er einen Doppelpack.

Beim KSC trägt Marvin Wanitzek mit 15 Toren und sieben Assists, ligaweit herausragenden 167 Torschuss­beteiligungen und einem xG+xA-Wert von 20,0 enorm viel Verantwortung. Sturmkollege Fabian Schleusener punktete in den letzten beiden Ligapartien je einmal, blieb aber in sieben Zweitligaspielen gegen Paderborn ohne Scorerpunkt.

Wird SC Paderborn 07 gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SCP gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen