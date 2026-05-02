2. Bundesliga heute: Schalke - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.05.2026 • 12:32 Uhr FC Schalke 04 empfängt heute Eintracht Braunschweig. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag (17.05.2026) empfängt der FC Schalke 04 Eintracht Braunschweig um 15:30 Uhr in der ausverkauften Veltins-Arena. Es ist das letzte Spiel einer erfolgreichen Saison für die Königsblauen, die unter Trainer Miron Muslic bereits als Aufsteiger feststehen und mit einem Dreier die Spielzeit bei starken 70 Zählern abschließen könnten.

Gegenüber steht mit Lars Kornetka ein Coach, dessen Team den Klassenerhalt klarmachen will. Die Eintracht liegt nur einen Punkt über dem Relegationsrang. Geleitet wird die Partie von FIFA-Schiedsrichter Dr. Robert Kampka.

Schalke – Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Historisch betrachtet spricht vieles für Schalke: Die Gelsenkirchener gewannen ihre letzten fünf Pflicht-Heimspiele gegen die Löwen allesamt; der letzte Braunschweiger Punkt in der Arena datiert aus dem August 1989 (1:5).

In den jüngsten zwei direkten Duellen in Braunschweig blieben die Königsblauen allerdings sieglos (ein Remis, eine Niederlage). Auf eigenem Platz ist Schalke in dieser Zweitliga-Saison nahezu unbezwingbar: Seit dem 0:1 gegen Kiel am 5. Spieltag gab es in 13 Heimpartien zehn Siege und drei Unentschieden – ligaweit ist das derzeit die längste Serie ohne Niederlage.

Statistischer Gegensatz: beste Defensive trifft zweitschwächste Offensive

Mit nur 31 Gegentoren stellt Schalke die stabilste Abwehr der Liga und verzeichnet zudem 13 Weiße Westen – Bestwert im Unterhaus. Braunschweig gelangen dagegen erst 36 Treffer; nur Düsseldorf war vorne noch harmloser.

Kurios: Beide Teams gehören zu den passfaulsten Mannschaften der Liga (S04 im Schnitt 348 Pässe, BTSV 358) und liegen auch beim Ballbesitz am Tabellenende. Während Schalke jedoch 51,6 Prozent seiner Zweikämpfe gewinnt (Platz zwei ligaweit), hat Braunschweig mit 47,6 Prozent den schwächsten Wert – ein Hinweis auf die unterschiedlichen Erfolgsrezepte der Kontrahenten.

Karaman jagt Vereinsrekord – Flick in Topform zurück auf Schalke

Im Fokus steht einmal mehr Schalkes Torjäger Kenan Karaman: Der Angreifer traf in jedem der letzten vier Heimspiele und könnte mit einem weiteren Treffer zu Klublegende Peter Sendscheid (1990) aufschließen, der sechs Heimspiele in Serie traf. Karaman hat gegen Braunschweig bereits vier Zweitliga-Tore erzielt.

Bei den Gästen reist Florian Flick mit Selbstvertrauen an: Der Ex-Schalker war an drei Treffern in den vergangenen vier Spielen beteiligt. Unabhängig vom Resultat mahnte Huub Stevens jüngst im SPORT1-Interview, der Aufsteiger müsse „vier, fünf, vielleicht sechs neue Spieler“ verpflichten, um in der Bundesliga bestehen zu können – ein Auftrag, den Miron Muslic nach Abpfiff angehen wird, während heute erst einmal der traditionsreiche Zweitliga-Abschluss gegen die Eintracht ansteht.

Wird FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird S04 gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Die Partie wird im TV und im Livestream von Sky übertragen.

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