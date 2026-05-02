2. Bundesliga heute: Schalke - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.05.2026 • 17:30 Uhr Der FC Schalke 04 empfängt heute Fortuna Düsseldorf. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstagabend (20.30 Uhr) empfängt der FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf in der restlos ausverkauften Veltins-Arena. Unter Cheftrainer Miron Muslic haben die Königsblauen vor dem 32. Spieltag sieben Punkte Vorsprung auf Rang drei und können mit einem Dreier die direkte Rückkehr in die Bundesliga perfekt machen.

Mit 64 Zählern spielt Schalke seine zweitbeste Zweitliga-Saison überhaupt, während die Gäste von Trainer Alexander Ende bei 34 Punkten stehen und um den Klassenerhalt bangen. Geleitet wird die Partie von FIFA-Schiedsrichter Patrick Ittrich.

Schalke – Düsseldorf LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Schalke reist mit vier Zweitliga-Siegen in Folge und einer Serie von elf ungeschlagenen Spielen (sieben Siege und vier Unentschieden) in das Top-Duell. Im eigenen Stadion sind die Gelsenkirchener sogar seit zwölf Partien unbesiegt und führen die Heimtabelle mit elf Siegen an. Düsseldorf verlor dagegen schon zehn seiner 15 Auswärtsspiele – Vereinsnegativrekord zu diesem Zeitpunkt. Historisch gesehen gewannen die Knappen nur eins der letzten sechs direkten Duelle, doch genau dieser Erfolg stammt aus der Hinrunde (2:0). Gelingt nun auch das Rückspiel, hätte Schalke erstmals seit 1986/87 wieder beide Liga-Vergleiche innerhalb einer Saison gegen die Fortuna für sich entschieden.

Karaman, Ljubicic & Dzeko im Fokus – Karius plant Zukunft

Taktisch wird besonders das Duell der Torjäger interessant: Düsseldorfs Cedric Itten eröffnete bereits achtmal ein Spiel mit dem 1:0 – Ligabestwert. Schalkes Kenan Karaman folgt mit sieben frühen Treffern dicht dahinter. Hinzu kommt Dejan Ljubicic, der zuletzt mit fünf Scorerpunkten aus drei Spielen glänzte und seinen ersten Doppelpack im Schalke-Trikot schnürte. Hinter der starken Defensive (nur 28 Gegentore) hält Loris Karius den Kasten sauber; der 32-Jährige betonte unter der Woche, „sehr gerne“ auch in der kommenden Bundesliga-Saison für S04 spielen zu wollen. Ex-Profi Simon Terodde hob zudem die „funktionierende Achse“ um Karius, Hasan Kurucay, Ron Schallenberg und Winter-Neuzugang Edin Dzeko hervor, den er als „Sensationstransfer“ lobte.

Fortunas Schicksalsspiele beginnen in Gelsenkirchen

Für Düsseldorf startet in Gelsenkirchen eine harte Schlussphase mit weiteren Partien gegen Aufstiegsaspirant SV Elversberg und Abstiegskonkurrent Greuther Fürth. Der aktuelle Tabellenfünfzehnte stellt mit 30 Treffern die schwächste Offensive der Liga, verbuchte jedoch zuletzt erstmals drei Tore in einer Partie. Dass die Fortuna beim jüngsten 1:1 gegen Dynamo Dresden nur 276 Pässe spielte – geteilter Saisonminuswert – unterstreicht die aktuelle Verunsicherung. Terodde bezeichnete die Lage der Rheinländer als „brenzlig“, sieht aber dennoch Chancen im Endspurt. Gegen das pressingstarke Schalke, das ligaweit die meisten Abschlüsse nach hohen Ballgewinnen verzeichnet (45), wird Ende auf maximale Effektivität setzen müssen, um wichtige Punkte im Abstiegskampf zu entführen.

Wird FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird S04 gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream und bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen