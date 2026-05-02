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2. Bundesliga: Kapitän verlässt Fürth zum Saisonende

Kapitän verlässt Fürth zum Saisonende

Branimir Hrgota verlässt die SpVgg Greuther Fürth am Saisonende. Der Kapitän war sieben Jahre lang ein Leistungsträger.
Verlässt Fürth nach 238 Pflichtspielen: Branimir Hrgota
Verlässt Fürth nach 238 Pflichtspielen: Branimir Hrgota
© picture alliance/Pressefoto Evans/SID/Ryan Evans
SID
Branimir Hrgota verlässt die SpVgg Greuther Fürth am Saisonende. Der Kapitän war sieben Jahre lang ein Leistungsträger.

Torjäger Branimir Hrgota verlässt die SpVgg Greuther Fürth am Saisonende. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, wird der langjährige Kapitän seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern und sich eine neue Herausforderung suchen.

„Er ist ein unglaublich verdienter Spieler und deshalb müssen wir seine Entscheidung, eine neue Herausforderung zu suchen, auch akzeptieren“, sagte Sportdirektor Stephan Fürstner.

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Fürth kämpft gegen den Abstieg

2019 war Hrgota von Eintracht Frankfurt nach Fürth gewechselt und erzielte in 238 Pflichtspielen 69 Tore und bereitete 41 weitere vor. „Als ich 2019 nach Fürth kam, habe ich nicht gedacht, dass es die längste Station meiner Karriere werden würde“, sagte der Schwede: „Wir stehen als Verein vor unglaublich wichtigen Spielen, die wir unbedingt erfolgreich bestreiten wollen.“

Aktuell steht der abstiegsgefährdete Klub auf dem 17. Tabellenplatz. Am Sonntag (13.30 Uhr) gastiert Fürth zunächst bei Hertha BSC. Am letzten Spieltag geht es gegen den direkten Konkurrenten Fortuna Düsseldorf.

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