2. Bundesliga: Kohfeldt verlängert in Darmstadt

Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 setzt trotz des verpassten Aufstiegs weiter auf Trainer Florian Kohfeldt. Wie die Lilien mitteilten, wurde der Vertrag des 43-Jährigen verlängert. Über die genaue Laufzeit des neuen Kontrakts machte der Verein keine Angaben.
Kohfeldt verlängert in Darmstadt
Kohfeldt hatte die Hessen im September 2024 in akuter Abstiegsgefahr übernommen und das Team in dieser Saison zu einem Aufstiegskandidaten geformt. Mit einer Durststrecke in den vergangenen Wochen wurde die Chance auf die Bundesliga allerdings verspielt.
2. Bundesliga: Kohfeldt will eingeschlagenen Weg in Darmstadt fortzusetzen
„Ich blicke sehr positiv auf meine bisherige Amtszeit und die Fortschritte, die dieser Verein in diesem Zeitraum gemacht hat“, sagte Kohfeldt: „Ich spüre bei allen Beteiligten die totale Bereitschaft, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen und ich bin mir sicher, dass ich meine Stärken auf diesem Weg weiterhin mit voller Energie einbringen kann.“ Er sei „glücklich“, weiter Cheftrainer der Lilien zu sein.
Seit seiner Amtsübernahme habe Kohfeldt „dafür gesorgt, dass unsere Mannschaft für eine klare Spielidee steht und viele Spieler einen großen Schritt nach vorne machen konnten“, sagte Sport-Geschäftsführer Paul Fernie. Er sei „überzeugt, dass dieser Prozess noch nicht beendet ist und wir zusammen die nächste Stufe erreichen können.“
Fernie blicke „mit großer Vorfreude“ in die gemeinsame Zukunft, zumal Kohfeldts Arbeit „auch an anderer Stelle nicht unbemerkt geblieben“ sei.