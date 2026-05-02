2. Bundesliga: Paderborn bindet Stürmer langfristig

Inmitten des Aufstiegsrennens der 2. Fußball-Bundesliga hat der SC Paderborn den Vertrag mit Stefano Marino vorzeitig verlängert. Das gab der Tabellenvierte am Dienstag bekannt.
Paderborn bindet Stürmer langfristig
Vom Reservespieler zum festen Faktor: Der SC Paderborn verlängert vorzeitig mit Stefano Marino und lobt dessen Entwicklung.
Marino bleibt in Paderborn
© picture-alliance/SID/Noah Wedel
Ursprünglich wäre der Kontrakt des Angreifers im Sommer 2027 ausgelaufen, zur neuen Laufzeit machten die Ostwestfalen keine Angabe.
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Paderborn: Marino kam über die Reserve zu den Profis
„Wir sind sehr froh, dass Stef sich schon jetzt langfristig zu uns bekannt hat“, sagte Sportchef Sebastian Lange: „Er ist ein gutes Beispiel für unseren Paderborner Weg und dafür, wie sich Spieler Schritt für Schritt in unseren Strukturen weiterentwickeln können.“
Marino war im vergangenen Sommer von Hannover 96 nach Paderborn gewechselt. Er empfahl sich zunächst in der Reserve des SCP, inzwischen kommt der Stürmer in 25 Zweiligapartien auf fünf Tore und zwei Vorlagen.