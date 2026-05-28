Bochum verstärkt sich mit Ex-Lauterer Hanslik

SID 28.05.2026 • 13:51 Uhr Der VfL Bochum hat sich Stürmer Daniel Hanslik verpflichtet. Der Stürmer bindet sich zwei Jahre an den Verein.

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat sich mit Stürmer Daniel Hanslik verstärkt. Der 29-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2028 an der Castroper Straße. Zuvor war Hansliks auslaufender Vertrag bei Bochums Ligarivalen 1. FC Kaiserslautern nicht verlängert worden.

Beim viermaligen Meister aus der Pfalz galt der Angreifer, der in knapp sechs Jahren 184 Partien im FCK-Trikot absolvierte (34 Tore/28 Vorlagen), aufgrund seiner Einsatzbereitschaft als Publikumsliebling.