Braunschweig trennt sich von mehreren Spielern

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig trennt sich nach dem geglückten Klassenerhalt von mehreren Spielern. Die Verteidiger Leon Bell Bell und Patrick Nkoa sowie Mittelfeldspieler Anas Bakhat werden die Niedersachsen nach Vertragsende verlassen, auch die Leihspieler Ken Izekor, Faride Alidou, Grant-Leon Ranos und Erencan Yardimci laufen künftig nicht mehr für die Braunschweiger auf.
Zweitligist trennt sich von Spielern
Fabio Kaufmann wurde beim gemeinsamen Abschlussfrühstück der Eintracht am Montag formal verabschiedet. Ein „definitiver Abschied“ des Mittelfeldspielers, der bisher fünf Jahre für den Klub auflief, sei das jedoch nicht, teilte die Eintracht mit.
Stürmer Jovan Mijatovic bleibt dem BTSV bis mindestens zum Jahresende erhalten. Die Leihe von New York City FC verlängerte sich automatisch bis zum 31. Dezember, nachdem er die erforderliche Anzahl an Einsätzen in der Rückrunde erreicht hatte. Mit Innenverteidiger Frederik Jäkel, der sich in der Anfangsphase der Spielzeit schwer verletzt hatte, und seinem Klub RB Leipzig laufen Gespräche über eine mögliche Fortsetzung der Zusammenarbeit. Auch Torhüter Marko Rajkovacic könnte seinen auslaufenden Kontrakt noch verlängern.