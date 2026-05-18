Braunschweig trennt sich von mehreren Spielern

SID 18.05.2026 • 17:43 Uhr Auch Fabio Kaufmann wird verabschiedet. Der Mittelfeldspieler könnte aber noch verlängern.

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig trennt sich nach dem geglückten Klassenerhalt von mehreren Spielern. Die Verteidiger Leon Bell Bell und Patrick Nkoa sowie Mittelfeldspieler Anas Bakhat werden die Niedersachsen nach Vertragsende verlassen, auch die Leihspieler Ken Izekor, Faride Alidou, Grant-Leon Ranos und Erencan Yardimci laufen künftig nicht mehr für die Braunschweiger auf.

Fabio Kaufmann wurde beim gemeinsamen Abschlussfrühstück der Eintracht am Montag formal verabschiedet. Ein „definitiver Abschied“ des Mittelfeldspielers, der bisher fünf Jahre für den Klub auflief, sei das jedoch nicht, teilte die Eintracht mit.