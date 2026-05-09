Dämpfer! Hannover kann Paderborner Patzer nicht nutzen

SID 09.05.2026 • 14:59 Uhr Hannover zeigt beim VfL Bochum in der Crunchtime der Saison einen dürftigen Auftritt. Elversberg könnte damit einen Riesenschritt zum Aufstieg machen.

Hannover 96 droht seine gute Position im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga weiter zu verspielen und hat den vorläufigen Sprung auf den zweiten Tabellenplatz verpasst.

Eine Woche nach dem dramatischen Last-Minute-3:3 gegen Preußen Münster kam das auswärtsstärkste Team der Liga beim VfL Bochum nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Zum Ende des 33. Spieltags könnte die SV Elversberg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) mit einem Sieg bei Fortuna Düsseldorf den Aufstieg quasi perfekt machen.

2. Bundesliga: Fernduell um Aufstieg

An der Castroper Straße erzielte Maik Nawrocki (50.) die Führung für die seit acht Spielen ungeschlagenen Niedersachsen. Farid Alfa-Ruprecht (55.) glich kurz darauf aus. Für Hannover, das damit im Saisonfinale im Fernduell mit dem SC Paderborn um den Relegationsplatz spielt, wäre der zweite Platz bei einem Elversberger Erfolg (alle 59 Punkte) aufgrund der Tordifferenz nur noch theoretisch zu erreichen.

Typisch für 96 unter Christian Titz kam der Gast auf hohe Ballbesitzwerte, ohne zunächst Torgefahr zu erzeugen. Bochum, das durch das 0:2 von Arminia Bielefeld beim 1. FC Kaiserslautern den Klassenerhalt bereits vor dem Anpfiff sicher hatte, stand in der Anfangsphase gut gestaffelt, 96 fand kein Durchkommen.