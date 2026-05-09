Dämpfer! Hannover kann Paderborner Patzer nicht nutzen

Hannover 96 droht seine gute Position im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga weiter zu verspielen und hat den vorläufigen Sprung auf den zweiten Tabellenplatz verpasst.
Hannover-Dämpfer im Aufstiegsrennen
Eine Woche nach dem dramatischen Last-Minute-3:3 gegen Preußen Münster kam das auswärtsstärkste Team der Liga beim VfL Bochum nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Zum Ende des 33. Spieltags könnte die SV Elversberg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) mit einem Sieg bei Fortuna Düsseldorf den Aufstieg quasi perfekt machen.
2. Bundesliga: Fernduell um Aufstieg
An der Castroper Straße erzielte Maik Nawrocki (50.) die Führung für die seit acht Spielen ungeschlagenen Niedersachsen. Farid Alfa-Ruprecht (55.) glich kurz darauf aus. Für Hannover, das damit im Saisonfinale im Fernduell mit dem SC Paderborn um den Relegationsplatz spielt, wäre der zweite Platz bei einem Elversberger Erfolg (alle 59 Punkte) aufgrund der Tordifferenz nur noch theoretisch zu erreichen.
Typisch für 96 unter Christian Titz kam der Gast auf hohe Ballbesitzwerte, ohne zunächst Torgefahr zu erzeugen. Bochum, das durch das 0:2 von Arminia Bielefeld beim 1. FC Kaiserslautern den Klassenerhalt bereits vor dem Anpfiff sicher hatte, stand in der Anfangsphase gut gestaffelt, 96 fand kein Durchkommen.
Nach Wiederbeginn präsentierte sich Hannover mit mehr Elan – und belohnte sich prompt durch einen Nawrocki-Kopfball. Doch die Führung bestand nur kurz: Alfa-Ruprecht zirkelte den Ball am Strafraumeck sehenswert ins lange Eck. Im Anschluss kamen beide Teams zu weiteren Gelegenheiten, mussten sich jedoch mit der Punkteteilung begnügen.
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