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Klassenerhalt! Kiels Siegesserie geht weiter

Kiel macht Klassenerhalt perfekt

Holstein Kiel setzt seine Siegesserie fort und kann feiern. Braunschweig dagegen steckt mitten im Abstiegsstrudel.
Trainer Tim Walter hält mit Kiel die Klasse
Trainer Tim Walter hält mit Kiel die Klasse
© IMAGO/Susanne Hübner
SID
Holstein Kiel setzt seine Siegesserie fort und kann feiern. Braunschweig dagegen steckt mitten im Abstiegsstrudel.

Vierter Sieg in Serie, Abstiegssorgen ade: Holstein Kiel hat den Klassenerhalt in der 2. Liga praktisch perfekt gemacht. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter bezwang Eintracht Braunschweig mit 2:0 (1:0) und blieb auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen (fünf Siege). Phil Harres (31./87.) sorgte mit einem Doppelpack für den Dreier.

Braunschweig zeigte zwar eine vernünftige Vorstellung, musste nach dem jüngsten Aufwärtstrend mit vier Punkten aus zwei Spielen wieder einen Rückschlag hinnehmen. Mit 34 Punkten schweben die Niedersachsen weiter in höchster Abstiegsgefahr.

Erfolgslauf spült Kiel vorerst auf Platz acht

Ganz anders die Situation der Kieler: Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt für die Störche, die sich zumindest vorübergehend auf den achten Tabellenplatz katapultierten, nun acht Punkte. Ein Abstieg ist rechnerisch nicht mehr möglich, weil die direkten Konkurrenten in den verbleibenden Spielen noch aufeinandertreffen.

Kiel präsentierte sich wie schon in den letzten Wochen unter Walter hinten enorm gefestigt und nach vorne zielstrebig. Glück hatte die KSV, als Eintracht-Stürmer Johan Gomez beim Stand von 0:0 nur die Latte traf (21.). Auch Braunschweigs Schlussoffensive prallte an Kiels starker Defensive ab, kurz vor dem Ende entschied Harres mit seinem neunten Saisontor die Partie.

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