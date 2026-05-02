Klassenerhalt! Kiels Siegesserie geht weiter

SID 02.05.2026 • 14:54 Uhr Holstein Kiel setzt seine Siegesserie fort und kann feiern. Braunschweig dagegen steckt mitten im Abstiegsstrudel.

Vierter Sieg in Serie, Abstiegssorgen ade: Holstein Kiel hat den Klassenerhalt in der 2. Liga praktisch perfekt gemacht. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter bezwang Eintracht Braunschweig mit 2:0 (1:0) und blieb auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen (fünf Siege). Phil Harres (31./87.) sorgte mit einem Doppelpack für den Dreier.

Braunschweig zeigte zwar eine vernünftige Vorstellung, musste nach dem jüngsten Aufwärtstrend mit vier Punkten aus zwei Spielen wieder einen Rückschlag hinnehmen. Mit 34 Punkten schweben die Niedersachsen weiter in höchster Abstiegsgefahr.

Erfolgslauf spült Kiel vorerst auf Platz acht

Ganz anders die Situation der Kieler: Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt für die Störche, die sich zumindest vorübergehend auf den achten Tabellenplatz katapultierten, nun acht Punkte. Ein Abstieg ist rechnerisch nicht mehr möglich, weil die direkten Konkurrenten in den verbleibenden Spielen noch aufeinandertreffen.